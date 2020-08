© Copyright : DR

Hajja Hamdaouia, 90 ans, vient de céder les droits de l'ensemble de son célèbre répertoire à Xena Aouita, 20 ans, fille de Saïd. Le360, qui a pu interroger la diva de la chanson populaire, vous explique cette surprenante décision.

La vénérée (et aujourd'hui nonagénaire) Hajja Hamdaouia a décidé de faire confiance aux talents de Xena Aouita, rejetonne de l'athlète légendaire (et recordman mondial) Saïd Aouita.

Lors d"une conférence de presse, vendredi 14 août dernier à Casablanca, la diva de la chanson populaire marocaine a finalement annoncé qu'elle se retirait de la scène.

"Je suis fatiguée, j'en peux plus", a-t-elle lancé aux journalistes.

Questionnée par Le360, Hajja Hamdaouia confirme que sa forme faiblit.

"Je suis malade, jusqu'à présent, j'ai fait de la rééducation pour pouvoir marcher et bouger mes membres. J'ai suffisamment donné à la scène musicale marocaine, il est temps pour moi de me retirer, je ne veux pas qu'on me voie tomber sur scène avec mon bendir, je tiens à ma dignité", explique-t-elle.

A une autre question, à savoir pour quelle raison elle a cédé ses droits spécifiquement à Xena Aouita, sa réponse a fusé: "Xena est comme ma fille, je la connais depuis qu'elle est toute petite, et je lui disais que j'allais lui donner mes chansons une fois qu'elle serait grande. J'ai tenu ma promesse".

Si la cession des droits s'est faite à titre gracieux, sans contrepartie, comme cela a été précisé lors de la conférence de presse qui s'est tenue à Casablanca, Hajja Hamdaouia a par ailleurs souligné dans ces déclarations qu'elle a faites pour Le360, que sa situation financière était actuellement critique et que Xena Aouita était, quant à elle, prête à l'aider.