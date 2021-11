Ouverture de la 11e édition du Salon régional du livre et de l'édition de Dakhla-Oued Eddahab, jeudi 25 novembre 2021, à Dakhla.

La 11e édition du Salon régional du livre et de l'édition de Dakhla-Oued Eddahab s’est ouverte, jeudi 25 novembre 2021, à Dakhla sous le thème: «Le meilleur compagnon est le livre», à l’initiative de la direction régionale de la Culture.

Ce rendez-vous culturel est marqué par la participation de plus de 34 exposants représentant des librairies, des maisons d’édition nationales et des institutions publiques s’intéressant à l’édition et au livre, en plus des établissements universitaires de la région.

Dans une déclaration à la presse, le directeur régional de la Culture, Mamoune El Boukhari, a indiqué que cet événement vise à rendre le livre accessible pour toutes les catégories intéressées par la chose culturelle.

Mamoune El Boukhari a aussi relevé que cette 11e édition se distingue des précédentes par une plus forte participation des maisons d’édition, des bibliothèques et librairies locales, des établissements universitaires de la région et du Bureau marocain du droit d’auteur.

Organisée en coordination avec la direction du livre, des bibliothèques et des archives, cette manifestation culturelle s’assigne pour objectifs de promouvoir la scène culturelle au niveau régional et de rapprocher le livre et la connaissance de la population locale, en mettant en valeur les dernières publications nationales.

Initié en coopération également avec la wilaya de la région, le conseil régional et la commune de Dakhla, cette manifestation culturelle, qui se poursuit jusqu'au 30 novembre, va accueillir l'universitaire Abdallah Saaf, en tant qu’invité du salon.

Ce salon régional du livre et de l'édition de Dakhla-Oued Eddahab se propose de contribuer à l’enrichissement du paysage culturel régional et au rapprochement du livre des citoyens, tout en créant une dynamique culturelle à travers des activités parallèles destinées à faire connaître les maisons d’édition nationales et leurs publications.

Le coup d’envoi de cette 11e édition du Salon régional du livre et de l'édition a été donné par le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Lamine Benomar, accompagné notamment du président du conseil régional, El Khattat Yanja et du président du conseil provincial d’Oued Eddahab, Mohamed Salem Hammia.

Au programme de ce salon, figurent des séminaires, la présentation de nouveaux livres et des sessions de formation autour des droits d’auteurs, en plus des activités de divertissement et d’ateliers destinés aux enfants.