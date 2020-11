© Copyright : le360

"L'histoire des épidémies au Maroc" est l'intitulé d'un livre inédit que viennent de publier, dans sa première édition, des chercheurs sous l'égide de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat. Les détails.

Fruit de longues années de recherches, cet ouvrage de 390 pages retrace l'histoire des épidémies ayant frappé "le Maroc depuis le Moyen-âge (IXe siècle) à nos jours", a affirmé Mohamed Oubihi, professeur d'histoire à la Faculté des lettres de Rabat et co-auteur du livre, dans une déclaration à Le360.

"Ce livre a suscité un grand intérêt auprès du public du fait qu'une seconde édition sera publiée et vendue au public en janvier 2021", a pour sa part estimé Jamal-Eddine Hani, doyen de la Faculté.

L'histoire du Maroc a été jalonnée par des épidémies depuis le 9ème siècle jusqu'au début du 20ème, a indiqué El Bidaouia Bel Kamal, historienne et également co-auteure du livre intitulé "Les épidémies à travers l'histoire du Maroc: leurs types, leurs causes et leur gestion".

"Le pays a connu, selon elle, ses pires épidémies avec la peste (18ème siècle) et la grippe d'Espagne (1918) qui a fait un total de 50 millions de morts à travers le monde", a-t-elle rappelé.