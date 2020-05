© Copyright : DR

Produit et réalisé par le Casa Fashion Show, le défilé de mode casablancais, et en support à l’Association des bonnes œuvres du cœur, le clip «Creativity fo peace» fait son entrée sur la Toile.

Ils s’appellent Ali, Sofia Mestari, Abed El Amrani, Ghita, Kao Lucas, Lio Arazi, Rayane, Khadija, Aicha Jennane, Selma Mesbahi, Yasmine Cheddadi, Othman Tazi, Jihane Bougrine et Layla Thaifa, ils sont Marocains et ils ont décidé de pousser la chansonnette pour la bonne cause.

Accompagnés de la célèbre chanteuse canadienne Natasha St Pier, ils ont interprété avec beaucoup d’émotion le titre «Imagine» de John Lennon, comme un hymne à la solidarité et à la créativité, en ces temps difficiles.

«Il est de ces épreuves qui changent à jamais le cours de nos vies, mais qui ne doivent en aucun cas briser l'élan créatif de notre jeunesse... L'art, la culture, la mode doivent rester un combat à mener et une richesse à sauvegarder», résume Kenza Cheddadi, fondatrice de l’événement de mode casablancais, à l’initiative de ce beau moment de partage en musique.