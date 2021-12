© Copyright : khalil Essalak / Le360

La Fondation nationale des musées (FNM), que dirige Mehdi Qotbi, a signé ce mardi 7 décembre 2021 une convention avec le Lycée Descartes de Rabat, en vertu de laquelle des cycles de formation seront programmés au profit des enseignants de cet établissement, l’un des plus grands de la France dans le monde.

Lors de la cérémonie de signature, la proviseure du lycée Descartes, Najat Delpeyrat, a vivement remercié Mehdi Qotbi d’avoir accepté de conclure ce partenariat avec une institution qui «forme les citoyens de demain, des citoyens instruits et engagés».

Selon elle, «le volet et la dimension culturels sont importants» dans le cursus scolaire du lycée c’est pourquoi la convention permettra d’organiser des cycles de formation et de visites pour les enseignants «des filières de l’audiovisuel et du cinéma et des arts plastiques », a-t-elle dit. Ce sont, selon la proviseure, deux spécialités très rares dans les lycées français de l’étranger.

«C’est une formation ouverte sur le monde et nous avons la chance, comme établissement à l’étranger, d’être dans une ville qui est la capitale de la culture».

Le lycée Descartes accueille 2.500 élèves et un personnel de 280 personnes. C’est un établissement d'enseignement secondaire et supérieur géré par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Rattaché à l’Académie de Bordeaux, le lycée est installé dans un des plus beaux quartiers de la capitale du Maroc.

Pour sa part, le président de la FNM, Mehdi Qotbi s’est déclaré heureux de voir que la Fondation nationale des musées est en train d’impliquer les établissements scolaires afin de contribuer à faire connaître aux futures générations leur culture et leur patrimoine riches et diversifiés qui se «nourrissent» d’autres cultures qu’elles soient africaines, hassanie, amazigh, européennes, romaine, juive. «Tout cela fait partie de notre ADN et c’est cela qui fait l’exceptionnalité de notre pays».

Mehdi Qotbi a en outre salué le rôle essentiel que mène le Souverain pour l’émancipation de la culture dans le Royaume. «Je ne remercierai jamais assez Sa Majesté le Roi d’avoir donné à la culture la place qu’elle a aujourd’hui et souligner que malgré la pandémie, au Maroc les musées sont restés ouverts pour donner la lumière aux gens».