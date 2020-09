© Copyright : DR

En attendant l'album complet dans lequel Gad Elmaleh reprend douze titre du chanteur français Claude Nougaro, l'humoriste prépare la sortie du single «Armstrong» le 4 septembre.

Gad Elmaleh se lance officiellement dans la chanson et il est impatient. C'est ce qu'il écrit sur Twitter ce mardi 1er septembre en annonçant la sortie du single «Armstrong» tiré de son premier album en hommage à Claude Nougaro, son idole, décédé en 2004.

Cécile Nougaro, la fille du chanteur toulousain, a confié avoir apprécié la reprise de Gad Elmaleh: «J’aime beaucoup parce qu’il propose quelque chose bien à lui, a-t-elle déclaré à La Dépêche du Midi. «Je trouve cela respectueux d’oser être qui il est à travers les mots de mon père et sa musique. Le jazz est là, mais ils [Gad et ses musiciens] ont inventé leur langage. J’aime sa façon d’accoster l’œuvre de mon père. Et je pense que cela lui aurait beaucoup plu», conclut-elle.