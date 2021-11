© Copyright : bouchrit said /Le360

La 27e édition du festival international d’art vidéo de Casablanca bat son plein dans la capitale économique du Royaume. Placé sous le thème «Corps en immersion - Focus Québec», le FIAV a pour objectif de créer une dynamique entre artistes marocains et québécois à l’image de la performance «A la lueur de l’ombre» présentée à l’institut français.

Lancée le 23 novembre 2021, la 27e édition du FIAV, placée sous le thème «Corps en immersion - Focus Québec», présente jusqu’au vendredi 26 novembre le spectacle A la lueur de l’ombre à l’institut Français de Casablanca.

Fruit d’une collaboration entre Louis-Robert Bouchard, artiste québécois et l’artiste, chorégraphe et interprète-danseuse marocaine, Ahlam El Morsli, cette performance multidisciplinaire mêle musique, art audio, projection vidéo, danse et poésie.

«Dans le cadre du Focus Québec, l’artiste Louis-Robert Bouchard m’a proposé de participer à ce spectacle qui est une interaction entre l’image numérique et le corps. C’est une très belle performance à laquelle je participe et je suis très contente de collaborer avec l’artiste Louis-Robert», confie Ahlam El Morsli.

Ce spectacle, crée en 2016 par Louis-Robert Bouchard, a déjà était présenté au Quebec, avec un danseur-chorégraphe québécois, mais c’est la première fois qu’une représentation est donnée au Maroc avec une artiste marocaine.

«Je suis très content de cette collaboration que nous permet le festival, de créer des liens entre le Québec et le Maroc et de revisiter ce spectacle avec une autre danseuse, une autre personne, une autre corporalité, avec une autre approche. Je trouve que c’est très intéressant», explique Louis-Robert Bouchard.

Artiste multidisciplinaire, Louis-Robert Bouchard fait appel au numérique dans ses créations, utilisant la technologie comme un medium, tout en privilégiant la vidéo et la musique.

A la lueur de l’ombre est présentée à la médiathèque de l’institut français de Casablanca à 19h00, le jeudi 25 et le vendredi 26 novembre 2021.