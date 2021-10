© Copyright : Mohammed Boukouyane / Le360

Le musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI) de Rabat a marqué la rentrée culturelle 2021 en inaugurant, ce lundi 11 octobre 2021, une importante exposition de photographie sous le thème: "L'Afrique vue par ses artistes, de Malick Sidibé à nos jours". Un hommage posthume a été rendu à cet artiste malien.

"L'Afrique continuera à susciter notre admiration et notre soutien, dans les divers domaines, y compris en matière artistique et culturelle", a affirmé Mehdi Qotbi, président de la Fédération nationale des musées (FNM), à l'ouverture de cette exposition accessible au public durant quatre mois.

L'exposition regroupe, outre les créations de Malick Sidibé, celles d'une dizaine d'autres jeunes photographes africains contemporains et présente ainsi un total de 200 œuvres. C'est un rendez-vous qui s’inscrit dans "la continuité de la dynamique insufflée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour valoriser notre patrimoine africain". a souligné Mehdi Qotbi.

"L'Afrique vue par ses photographes", est articulée en deux parcours. Le premier, dans une grande salle dédiée, est réservé à Malick Sidbé dont les portraits rapportent, depuis 1930, le quotidien de la vie malienne, "en authenticité, en spontanéité et en joie de vivre". Le second est dévolu aux jeunes photographes africains contemporains.

Parmi ces œuvres, indiquent Abdelaziz El Idrissi, directeur du musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain, figurent notamment celles du Camerounais Samuel Fosso, du Béninois Leonce Raphael Agbodjelou, du Zimbabwéen Kudzanai Chiura et de la Sud-Africaine Zanele Muholi. Leurs photos, selon les organisateurs, "interrogent les croyances et les mythes, et questionnent les héritages post-coloniaux et les enjeux socio-politiques et climatiques du XXIe siècle".

Après "Afrique en Capitale" et "Lumières d’Afrique", organisées respectivement en 2017 et 2019, la Fondation nationale des musées poursuit, à travers cette nouvelle exposition consacrées aux artistes du continent africain, sa "mission de diplomatie culturelle".