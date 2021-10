© Copyright : DR

L'artiste marocain Hatim Ammor s'est produit le vendredi 1er octobre dernier dans l'espace de l'Exposition universelle de Dubaï "Expo-Dubai 2020", offrant au public présent un concert haut en couleurs.

L'organisation de ce concert s'inscrit dans le cadre de la programmation culturelle et artistique lancée par les responsables du pavillon marocain, depuis vendredi dernier, 1er octobre 2021, et qui se poursuivra tout au long de cette édition.

L'artiste marocain a présenté un bouquet de ses chansons les plus célèbres telles "Hasdouna", "Akhir Merra", " Alach Ya Lil", et surtout "Nidaa Al Hassan", qui ont fait vibrer le public, et ce, dans le respect du protocole sanitaire, surtout les membres de la communauté marocaine venus de toutes les régions des Emirats Arabes unis.

Pour sa part, le groupe "Ahwash" du Souss a présenté ses œuvres mêlant danses et rythmes, le tout avec les sons d'instruments ancestraux, originaires de cette région.

Ces œuvres, reflétant l'authentique art amazigh, ont montré aux visiteurs la richesse et la diversité de la nature et de la culture du Maroc.

Plus de 190 pays prennent part à cette manifestation mondiale à travers des pavillons où ils exposent leurs dernières innovations dans les domaines de l'architecture et des nouvelles technologies.

Selon les organisateurs, l'"Expo Dubaï 2020" sera un tournant important pour le lancement d'une nouvelle phase de développement dans le pays, et sera une extraordinaire plate-forme permettant à la communauté internationale de collaborer pour trouver des solutions innovantes et pionnières à des questions liées à la durabilité, notamment dans un monde en croissance de plus en plus rapide.