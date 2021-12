© Copyright : Adil Gadrouz / Le360 (capture image vidéo)

Mustapha Zaari, figure incontournable du paysage artistique marocain, a complètement disparu des radars depuis la sortie de la sitcom ramadanesque "Marhba b S'habi" (Bienvenue à mes amis). Le360 est allé à sa rencontre.

Très populaire depuis les années 70, Mustapha Zaari, acteur et comédien hors pair, a charmé les téléspectateurs par son authenticité, sa joie de vivre et son humour. Le duo qu’il a formé avec l’humoriste Mustapha Dassoukine a également gagné le cœur des Marocains. Leur passage sur les écrans était toujours attendu.

Disparu des radars depuis quelques années, Mustapha Zaari, a reconnu avoir été sollicité pour participer à un feuilleton, mais il a décliné cette offre, expliquant son refus par la situation épidémiologique inquiétante et par les températures assez élevées sur les lieux de tournage, qu'il ne peut, malheureusement, pas supporter vu son âge et son état de santé assez fragile.

Cet acteur, qui brillait aussi bien devant les caméras que sur les planches, a, par ailleurs, conseillé la nouvelle génération d’acteurs et de comédiens de rester humbles et patients et de ne pas chercher à imiter les anciens, les invitant ainsi à trouver leurs propres styles pour qu’ils puissent mieux s’épanouir et mieux briller sur scène.

Mustapha Zaari est revenu aussi sur l’un des moments forts qui l’ont marqué à jamais, ceux de ses rencontres avec Feu Hassan II et le Roi Mohammed VI, indiquant que les deux Souverains ont toujours apporté un soutien fort et une inépuisable source de motivation aux artistes.