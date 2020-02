© Copyright : DR

Voici 27 ans, l'un des épisodes de la célèbre série animée américaine «The Simpsons» (Les Simpson) avait prédit, semble-t-il, l’apparition du coronavirus, épidémie de grippe virale qui menace actuellement le monde, semant psychose et panique.

La vidéo de cet épisode des Simpson, diffusé pour la première fois en 1993, tourne actuellement en boucle et des médias internationaux, très sérieux d’ailleurs, en rendent compte.

Il s’agit du 21e épisode de la quatrième saison de la célèbre série américaine «Les Simpson», mettant en scène Homer, Bart, Marge, et Lisa Simpson, une famille stéréotypée de la classe moyenne américaine.

Dans cet épisode, il est question de la propagation d’un virus venant d’Asie. Nombreux sont ceux qui n’ont pas manqué de rappeler cet épisode prémonitoire, et qui soulignent aussi de nombreuses coïncidences troublantes, racontées voici plus de vingt ans dans cette série, certes sur le ton de la satire, et qui se sont réalisées par la suite.