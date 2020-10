Vidéo. Bande dessinée: Lucky Luke est de retour avec le racisme en ligne de mire

Dessin extrait du dernier opus de Lucky Luke, "Un cow-boy dans le coton".

© Copyright : DR

Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre, est confronté à un ennemi coriace dans sa nouvelle aventure: le racisme. Et pour les spécialistes de l'histoire américaine, c'est plus ou moins réussi.