Après plusieurs années d’absence, le chanteur Marouane Hidaoui marque son retour sur la scène artistique marocaine avec son dernier single «Maafra» (prétentieuse). Les détails.

C’est un retour fort que signe le chanteur marocain Marouane Hidaoui. En effet, après s’être éclipsé de la scène artistique locale suite à la mort de son défunt frère et s’être installé aux Etats-Unis, il revient plus ambitieux que jamais, et sort son dernier single «Maafra» (prétentieuse), dont le vidéo-clip est tourné avec la célèbre actrice marocaine Sandia Tajdin.

«J’ai choisi de tourner avec Sandia, parce que c’est une actrice hors pair. Certes, nous nous connaissons depuis longtemps, mais j’ai toujours eu foi en elle et en ses capacités. Sandia sur les écrans de cinéma n’est pas la Sandia de la vraie vie, elle est beaucoup mieux en vrai. C’est une personne qui m’a énormément appris, et nous avons décidé de travailler sur ce vidéo-clip comme étant un court-métrage», confie l’artiste dans une déclaration pour Le360.

Passionné de chant depuis son plus jeune âge, la voix de Marouane a su en charmer plusieurs et ce, même à l’autre bout de son petit cercle.



Grâce à son travail acharné, en 2011, Marouane Hidaoui décide de se livrer à sa grande passion et de lui dédier toute son énergie. Sa voix séduisante lui a permis d’être parmi les vingt candidats de la fameuse émission «Studio 2M» au Maroc, le pays où il est né et où sont nés également ses premiers émois musicaux.

A l’âge de 21 ans, il s’est hissé vainqueur de la huitième édition de Studio 2M, tremplin pour sa carrière d’artiste. Charmé par sa voix, le célèbre compositeur Mohammed Charabi lui propose une chanson sous le titre de «saadti bik bik» (chanceux de t'avoir) dont le clip est tourné par la production 2M.

Avec plus de 186.000 abonnés sur son compte Instagram, Marouane Hidaoui, pépite de la scène artistique locale, promet de porter haut et loin l'histoire de la chanson marocaine.