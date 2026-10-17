Une anthologie de musique andalouse présentée au Complexe Riviera Prestigia

Sous un énorme chapiteau dressé dans le luxueux complexe Riviera Prestigia et en présence de nombreux invités de tous âges, cette anthologie a été préparée depuis plusieurs semaines avant sa présentation au public de Rabat, Salé et Casablanca. Elle a été dirigée par le grand chef de la musique andalouse, Mohamed Bajeddoub. Les organisateurs ont salué cette oeuvre de mémoire et de patrimoine.

Son objectif: sauvegarder, documenter et faire connaître la création musicale traditionnelle, à la suite de grands coffrets patrimoniaux comme l’Anthologie musicale des Gnaoua. Selon les organisateurs, Al Ala est «un patrimoine de notre culture et de notre rayonnement» inscrit dans «une nouvelle page de notre identité culturelle». La soirée artistique, selon la même source, a été organisée grâce notamment au président du groupe Addoha, Anas Sefrioui, et à Azeddine Kettani, président de l’Association des amateurs de musique andalouse du Maroc.

Le Groupe Addoha est l’un des plus grands groupes de promotion immobilière au Maroc et en Afrique de l’Ouest. Il a été fondé en 1988 par l’homme d’affaires marocain Anas Sefrioui. À noter que Riviera Prestigia (également appelé Rabat Riviera Golf Living) est un grand complexe résidentiel haut de gamme développé par Prestigia Luxury Homes (la filiale de standing du groupe Addoha), sur une superficie de 470 hectares aménagés.

Ce complexe de luxe est situé entre Rabat et Kénitra, précisément dans la zone de Sidi Bouknadel (proche de la plage des Nations), aux abords du golf The Montgomerie Rabat. Il est doté d’appartements, au sein de la Résidence de l’Océan ou des Dunes du Golf, et de villas de 5 chambres en bordure de golf, ainsi que de lots de terrain, locaux commerciaux et plateaux de bureaux.