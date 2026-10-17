Culture

Une anthologie de musique andalouse présentée au Complexe Riviera Prestigia

Lors de la présentation d'une anthologie de la musique andalouse du Maroc, samedi 17 octobre 2026 à Rabat. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 17/10/2026 à 19h30

VidéoUne anthologie de la musique andalouse du Maroc, composée par cinq groupes artistiques de musique andalouse Al Ala et de nombreux musiciens de la symphonie classique, a été présentée samedi par le Groupe immobilier Addoha.

Sous un énorme chapiteau dressé dans le luxueux complexe Riviera Prestigia et en présence de nombreux invités de tous âges, cette anthologie a été préparée depuis plusieurs semaines avant sa présentation au public de Rabat, Salé et Casablanca. Elle a été dirigée par le grand chef de la musique andalouse, Mohamed Bajeddoub. Les organisateurs ont salué cette oeuvre de mémoire et de patrimoine.

Son objectif: sauvegarder, documenter et faire connaître la création musicale traditionnelle, à la suite de grands coffrets patrimoniaux comme l’Anthologie musicale des Gnaoua. Selon les organisateurs, Al Ala est «un patrimoine de notre culture et de notre rayonnement» inscrit dans «une nouvelle page de notre identité culturelle». La soirée artistique, selon la même source, a été organisée grâce notamment au président du groupe Addoha, Anas Sefrioui, et à Azeddine Kettani, président de l’Association des amateurs de musique andalouse du Maroc.

Le Groupe Addoha est l’un des plus grands groupes de promotion immobilière au Maroc et en Afrique de l’Ouest. Il a été fondé en 1988 par l’homme d’affaires marocain Anas Sefrioui. À noter que Riviera Prestigia (également appelé Rabat Riviera Golf Living) est un grand complexe résidentiel haut de gamme développé par Prestigia Luxury Homes (la filiale de standing du groupe Addoha), sur une superficie de 470 hectares aménagés.

Ce complexe de luxe est situé entre Rabat et Kénitra, précisément dans la zone de Sidi Bouknadel (proche de la plage des Nations), aux abords du golf The Montgomerie Rabat. Il est doté d’appartements, au sein de la Résidence de l’Océan ou des Dunes du Golf, et de villas de 5 chambres en bordure de golf, ainsi que de lots de terrain, locaux commerciaux et plateaux de bureaux.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 17/10/2026 à 19h30
#Musique andalouse#Musique#Addoha#Complexe Riviera Prestigia#Rabat#Plage des Nations#Golf#Luxe

LEs contenus liés

Culture

Rouleaux de la Torah, ketoubas, Keswa el-Kbira... quand le Musée de la culture juive de Fès raconte plus de 2.500 ans d’histoire

Culture

Théâtre de l’Hermitage: dans les coulisses du nouvel écrin culturel de Casablanca

Culture

Les bâtisseurs de l’Alhambra: les mains qu’on n’a pas voulu voir

Culture

Salé: ouverture de la Biennale des arts du cirque et du voyage «Karacena» 2026

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Gouvernement El Mansouri: dernières actus
2
Le roi Mohammed VI préside un Conseil des ministres consacré au projet de loi de finances
3
Passation de pouvoir entre Fatima Ezzahra El Mansouri et Aziz Akhannouch à Rabat
4
Mandats d’arrêt, extraditions, saisies... En chiffres, dix ans de coopération entre la DGSN et Interpol
5
Voici la composition du nouveau gouvernement El Mansouri
6
Si le Maroc devenait membre associé de l’Union européenne?
7
Gara Djebilet: l’économiste qui doutait de la mine condamné à quatre ans de prison
8
«61 saboteurs marocains»: un scénario si pauvre que la presse algérienne a dû l’illustrer à l’intelligence artificielle
Revues de presse

Voir plus