L'opération «La lecture comme acte de résistance» se déroulera du 6 novembre au 20 décembre dans 28 librairies de plusieurs villes du Maroc. Organisé par l'Union des éditeurs du Maroc, cet évènement réunit 17 maisons d'édition. Les détails.

L’Union des éditeurs du Maroc lance l’opération «La lecture comme acte de résistance» du 6 novembre au 20 décembre. Il s’agit d’un évènement qui réunit 17 maisons d’édition et auquel participent 28 librairies et espaces culturels du nord au sud du Royaume. L’objectif est, selon les initiateurs de cette opération, «de promouvoir la lecture auprès du plus grand nombre de Marocaines et de Marocains, dans toutes les régions du pays, et de les intégrer dans un mouvement solidaire et fraternel pour sauver le livre».

Le concept? Des libraires et des éditeurs proposeront aux lecteurs de toutes les régions du Maroc une sélection d’ouvrages pendant 45 jours. Des ouvrages récemment parus, mais aussi d’autres en rapport avec l’actualité ou la capacité de résilience du pays.

Un catalogue complet présentant ces livres sera transmis à tous les partenaires puis mis en ligne. «Pour toutes celles et tous ceux qui souhaiteront acquérir ces ouvrages, une réduction spéciale, en fonction des achats, leur sera proposée tout au long de cette initiative», précisent les organisateurs.



Quelques exemples de livres mis en avant durant cette opération



Editions Onze

Adam Bofary, de Jean Zaganiaris, 218 pages, format 13x20 - 160 dh

Tout ce qu'il aimait, de Mamoun Lahbabi, 194 pages, format 13x20 - 135 dh

Les inconsolées, de Karima Echcherki, 114 pages, format 13x20 - 100 dh

Pour une école bienveillante au Maroc, de Aïmane El Bakkali Kassimi, 118 pages, format 13x20 - 145 dh

Editions Le Fennec

C'est beau la guerre, de Youssouf Amine Elalamy, Prix Orange du Livre Afrique 2020

Des peurs et des hommes, sous l'influence du Covid-19, de Jamal Chiboub et Nadia Kadiri

Editions Marsam

Testament d'un livre, de Abdallah Baida

Editions La Croisée des Chemins

Ce que nous vivons. Réflexions autour de la pandémie du Covid-19 (essai collectif)

Le dernier combat du captain Ni'mat, de Mohamed Leftah