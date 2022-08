Jamie Dornan et Gal Gadot, à l'affiche du film "Heart of Stone", tourné en partie au Maroc.

© Copyright : DR

Réalisé par Tom Harper et co-produit par Gal Gadot, le nouveau thriller d’espionnage a été tourné dans cinq pays, dont le Maroc.

A l’exception de son casting et de son équipe de production, peu d'informations ont filtré sur ce nouveau thriller à sensations, co-produit par Gal Gadot à travers sa société Pilot Wave Motion Pictures et dont les droits ont été rachetés par Netflix.

Décrit comme un James Bond au féminin ou un film d’action dans la veine de Mission impossible, Heart of Stone est un thriller d’espionnage porté par l’actrice israélienne, célèbre pour son rôle de Wonder Woman, qui y campe l’espionne Rachel Stone, aux côtés de Jamie Dornan, le célèbre Christian Grey de l’adaptation cinématographique du roman Fifty Shades of Grey.

Tourné dans cinq pays, le Royaume-Uni, l’Islande, l’Italie, le Portugal ou encore le Maroc, Heart of Stone est d’ores et déjà annoncé comme une franchise d’espionnage mettant à l’honneur des personnages féminins.

Sur son compte Instagram, l’actrice et co-productrice a partagé son enthousiasme en annonçant la fin de tournage du film dont elle a eu l’idée, explique-t-elle, il y a quatre ans et demi, «avec seulement un nom, Stone».

«Aujourd’hui nous terminons un voyage de cinq mois dans cinq pays», écrit l’actrice qui remercie les membres de l’équipe du film ainsi que les équipes ayant participé au tournage du film, dont au Maroc.