Subventions accordées aux projets musicaux et chorégraphiques: le verdict

Les dés sont jetés. On connaît désormais les bénéficiaires des subventions du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication dans les domaines de la musique, de la chanson, des arts de la scène et de la chorégraphie.

Dans une annonce diffusée sur son site internet, le département de Mohammed Mehdi Bensaïd indique qu’un budget de 7 millions de dirhams a été alloué pour le soutien des 68 projets sélectionnés d’entre les 216 dossiers en lice pour bénéficier de la subvention.

Lire aussi : Musique. Sortie de «Mahboubi», première collaboration de Saad Lamjarred et Hatim Ammor

Dans la liste, et des plus connus, on retrouve les artistes Nada Azhari avec 90.000 dirhams, Youssef Guelzim avec 120.000 dirhams, Samira Kadiri avec 180.000 dirhams, Nasrallah Megri avec 80.000 dirhams et Nabila Maan avec 138.000 dirhams.

Concernant les arts chorégraphiques, seul un projet, celui de l’association «Les pieds nus» basée à Rabat et dirigée par Houda Radi, a bénéficié d’une subvention de 60.000 dirhams. Force est de constater qu’aucun des chorégraphes marocains connus et médiatisés n’a déposé de demande de subvention, dont on citera entre autres Toufik Izeddiou de la compagnie Anania, Khalil Benghrib de 2K-fard, Meryem Jazouli, fondatrice de l’espace Darja ou encore Cool Jam d’Ahlam Morsli et Wajdi Guagui.