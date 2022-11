© Copyright : Anas Zaidaoui / Le360

VidéoStory, le nouvel opus de Jerôme Cohen Olivar est en salles. Le film met en scène l'influenceuse Asmaa Amrani dans son propre rôle. Elle en a parlé pour Le360, après l'avant-première qui a eu lieu hier, mardi 1er novembre 2022, au Megarama de Casablanca.

«Story» de Jérôme Cohen Olivar est actuellement dans les salles de cinéma du Maroc. Ce film a deux particularités: d’abord, il est tourné avec un téléphone portable. Ensuite, il met en scène une influenceuse dans son propre rôle. Asmaa Amrani interprète le personnage d'Asmaa Amrani dans ce long-métrage qui se veut être un film fantastique, un genre que défend corps et âme le réalisateur.

Dans sa note d’intention, Jerôme Cohen Olivar se demande si «notre ego a dépassé les limites du névrotique pour s'étendre plus vastement dans la stratosphère psychotique, avec Facebook, Instagram, YouTube? S'agit-il toujours de nous-même ou d’un reflet vaguement semblable à ce que nous sommes vraiment? Une espèce d'écho lointain de notre propre existence? Je n’ai pas la réponse, mais le temps ne joue pas en notre faveur, et c’est pour cela qu’une urgence s’est emparé de moi soudainement et que l'écriture de Story s’est faite de façon viscérale, à travers le personnage de cette influenceuse qui a vendu son âme au diable, sans savoir que le diable, ce n’est en fait que le reflet de sa propre image».

Question: pourquoi avoir décidé de la personne Asmaa Amrani, pour camper son propre personnage?

Jerôme Cohen Olivar affirme qu’elle était pour lui la personne idéale pour ce rôle. «C’est quelqu’un que j’estime beaucoup, je l’ai toujours appréciée. Et lorsque j’ai pensé faire ce film, j’ai immédiatement pensé à elle», a-t-il déclaré, questionné par Le360, précisant même cette idée: «je lui ai d’abord "pitché" l’idée, et c’est après que j’ai écrit le scénario».

«Jerôme m’a choisi pour interpréter ce rôle, car il a considèré que mon profil était adéquat», a expliqué Asmaa El Amrani, interrogé par Le360 hier, mardi 1er novembre, peu après l'avant-première du film, qui a eu lieu au cinéma Megarama de Casablanca.

Asmaa Amrani a avoué n'avoir aucune formation en interprétation, mais que ce n'était pas là ses premiers pas au cinéma: «j’ai eu un petit rôle dans "L'Orchestre de Minuit" du même Jerôme Olivar et j'ai aussi joué aux côtés de Saïd Bey dans un film diffusé sur Internet», a-t-elle révélé.

Asmaa Amrani affirme aussi que l’expérience du tournage de Story était très difficile. «C’était une belle expérience, mais très dure. On répétait les scènes plusieurs fois, c’était long et le réalisateur [était] perfectionniste».