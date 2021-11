Sotheby's Paris met en vente le manuscrit de "Germinal", pièce de théâtre maudite d'Emile Zola

Manuscrits originaux de la pièce de théâtre tirée de "Germinal", d'Emile Zola.

© Copyright : Sotheby's

"Germinal", immense succès d'Emile Zola en roman, fut aussi une pièce de théâtre qui fit un four et se laissa oublier. Le manuscrit se retrouve aux enchères et l'occasion est unique d'acquérir un inédit.