Mohamed El Baz a signé la conception du stand France de l'édition 2020 du Salon International de l'édition et du livre de Casablanca (SIEL), prévu à partir de demain, 7 février, jusqu'au 16 février, à la Foire Internationale de Casablanca.

C'est le réseau des Instituts français du Maroc qui a convié El Baz à imaginer et réaliser son Pavillon France pour cette édition 2020 du SIEL, qui ouvre ses portes demain, samedi 7 février, à la Foire internationale de Casablanca.

Mohamed El Baz entend offrir aux visiteurs du pavillon France une expérience inédite, sur une superficie de 144 m². Cet exercice, l'artiste l’a accepté, car il apprécie le mélange des genres, entre les arts plastiques et la philosophie.

Ce stand fait ainsi écho à son travail actuel, et pour cette réalisation, il a relié deux genres littéraires très différents, le Polar et la BD, tout en s’adaptant à la contrainte de l’accueil et de la circulation du public.

Par ailleurs, le stand verra l'affluence de plusieurs invités cette année, dont Yousra Abourabi, Abdelbaki Belfakih, Nadia Benabdejlil, Yolande Benarrosh, Charles Berberian, Mahi Binebine, Hannelore Cayre, Soufiane Chakkouche, Nazha Chevé, Ghizlaine Chraibi, Myriem Chraibi, Olivier Costes, Frédéric Debomy, Sonja Delzongle, Khalil Diallo, Amal Djaïli Amadou, Hicham Falah, Zainab Fasiki, Koutawa Hamed Prislay, Lamia Kadiri, Julien Lambert, Sophie Laroche, Jérôme Loubry, Nathalie Minne, Salima Naji, Carl Norac, Bruno Péquignot, Janine Teisson, Colette Zytnicki ... Et cette liste n'est pas exhaustive!