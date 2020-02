© Copyright : DR

Le Salon international de l'édition et du livre de Casablanca qui a fermé ses portes hier dimanche 16 février a attiré cette année près de 500.000 visiteurs. Le bilan.

Le Salon International de l'édition et du livre (SIEL) dans sa 26ème édition a fermé ses portes hier dimanche 16 février. Selon les chiffres officiels du ministère de la Culture, organisateur de cette grand-messe du livre à la foire internationale de Casablanca, plus de 500.000 visiteurs ont fait le déplacement. C'est ce qu'a précisé le ministre Hassan Abyaba hier lors de conférence dédiée au bilan de cette édition.

Le chef du département de la culture a rappelé également que cette édition a connu l'exposition de plus de 120. 000 titres et l'organisation de 120 activités culturelles dans le cadre du programme culturel du ministère de la Culture auquel 380 intervenants ont participé dont 70 étrangers.

Le SIEL 2020 a connu plusieurs améliorations et plusieurs couacs. Selon Abdelkader Retnani de la maison d'édition la Croisée des chemins et exposant fidèle au Salon du Livre, si les allées et les accès ont été élargis pour une meilleure fluidité des visites, il reste que plusieurs détails sont à revoir comme le comportement vis-a-vis du livre de certains exposants du Moyen-Orient. "Les livres sont exposés par terre, c'est l'anarchie totale dans ces stand. Sans oublier les publications qui y sont exposées", regrette Abdelkader Retnani avant de poursuivre: "Cette année, plusieurs institutions qui ne produisent aucune publication ont été invitées et ont bénéfié de stands d'une grande superficie dans des espaces bien en vue".

Hassan Abyaba a d'ailleurs révélé durant son point presse, que 266 institutions ont participé à cette édition 2020 dont 8 constitutionnelles, 6 ministères, 3 institutions publiques, 7 universités, 12 ambassades et représentations étrangères.

Le chiffre des 500.000 visiteurs a été atteint grâce aux visites scolaires organisées en masse cette année. Malgré le fait d'avoir consacré un espace dédié aux activités des enfants à l'extérieur de l'établissement central du Salon, la foire ne désemplissait pas et la présence des groupes d'enfants tout au long des 10 jours de la manifestation a été parfois presque monopolisante. "C'est un salon de l'enfant pas du livre....", ironise un visiteur à le360.