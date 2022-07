© Copyright : DR

La chanteuse de melhoun Sanaa Marahati a collaboré avec Khalifa Mennani du groupe Fnaire. De cette collaboration est née la chanson «Ma Tssawloch Alach» réalisée en featuring. Les deux artistes en parlent, sans langue de bois, dans cette interview à bâtons rompus face caméra pour Le360.

Ma Tssawloch Alach est l’histoire d’une rencontre entre Sanaa Marahati et Khalifa Mennani des Fnaire. Les deux artistes, au style musical très différent, sont réunis dans cette chanson accompagnée d’un vidéo clip diffusé depuis dix jours sur les réseaux sociaux.

Dans cet entretien avec Le360, le duo répond à la rumeur sur leur prétendue liaison amoureuse, et qui s’est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. «Suite à la diffusion de quelques extraits du clip-vidéo sur Instagram, nous avons eu droit à plusieurs commentaires et il y en avait même qui nous félicitaient. Mais entre Khalifa et moi, existe une très belle amitié» affirme Sanaa Marahati.

Cette chanteuse de melhoun, au cercle d'admirateurs de plus en plus grandissant, raconte comment est née la collaboration avec Khalifa Mennani qui a toujours fait du taqlidi rap au sein de son groupe Fnaire, un des plus anciens de la scène urbaine au Maroc. «On s’est rencontré il y a quelque temps lors d’une émission sur 2M. J’ai toujours apprécié le style de musique de Khalifa et j’ai alors pensé qu’on pouvait collaborer dans un featuring et nous sommes restés en contact jusqu’à ce que ce projet voit finalement le jour», déclare Sanaa Marahati.

Au début, la chanson Ma Tssawloch Alach devait être interprétée par Khalifa en solo, mais lorsque Sanaa Marahati lui a fait part de son désir de collaborer avec lui sur un duo, il a tout suite proposé ce titre. Et le résultat est au rendez-vous. Le succès aussi.