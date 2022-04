Sanaa Marahati et Marouane Hajji enflamment la scène à Casablanca

Sanaa Marahati et Marouane Hajji lors d'un concert de melhoun, mardi 19 avril, à Casablanca.

La vie culturelle a repris de plus belle à Casablanca. Et ce n’est pas pour déplaire aux férus de spectacles. Hier, mardi 19 avril 2022, le concert de melhoun avec Sanaa Marahati et Marouane Hajji, au Studio des Arts vivants de Casablanca, a fait salle comble.

Dans une déclaration pour Le360, Sanaa Marahati s’est dit très heureuse d’avoir pu enfin remonter sur scène, après deux ans d’absence à cause de la pandémie du Covid-19. Avec la baisse significative sur plusieurs mois des contaminations et l’allégement des mesures préventives qui s’en est suivi, le public comme les artistes ont soif de vie culturelle. Vidéo. WeCasablanca festival 2021: Sanaa Marahati, Abderrahim Souiri et Marouane Hajji ouvrent le bal «La scène m’avait trop manqué et cette sensation de recevoir les émotions et les énergies du public aussi… J’ai l’impression qu’ils sont avec moi sur les planches. La scène, c’est ma vie», explique Sanaa Marahati. Même constat du côté de Marouane Hajji. «Après deux ans d’absence de ces soirées ramadanesques, il y a une reprise dans plusieurs villes du Maroc. C’est une très bonne chose et nous en sommes très heureux».

Par Fatima Zhra Elkarzabi et Khadija Sebbar