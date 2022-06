© Copyright : DR

C’est dans une ambiance d’effervescence festive qu’un hommage a été rendu à l’acteur franco-algérien, Samy Naceri, lors de la cérémonie d’ouverture de la 18e édition du Festival international cinéma et migrations (FICM) d’Agadir, le lundi 13 juin dernier...

La 18e édition du Festival international cinéma et migrations (FICM) s’est ouverte le lundi 13 juin 2022 à Agadir, en présence de nombreux responsables locaux, ainsi que d’éminentes personnalités du monde du cinéma et de la culture.

Lors de la cérémonie de lancement de cette manifestation, qui s’est déroulée dans la prestigieuse salle de cinéma Rialto, un grand hommage a été rendu à une des figures de proue du cinéma international, à savoir Samy Naceri, acteur franco-algérien qui a pu et su marquer la scène cinématographique française par ses rôles et son énergie débordante, avant de se lancer à la conquête de Hollywood.

A cette occasion, le célèbre comédien n’a pas hésité à exprimer sa joie de recevoir cette distinction, après avoir cumulé 35 années d’expérience dans l’industrie cinématographique.

«J’ai 35 ans de carrière, et c’est le Maroc, la terre marocaine qui me rend hommage, Al Hamdolillah (Dieu Merci). J’ai fait plusieurs films ici avec des belgo-marocains, à Ourzazate, ici sur votre terre. Merci, merci au peuple marocain, merci au festival. Al Hamdolillah», a-t-il déclaré, le cœur plein d’émotion.

De son côté, Aziz El Omari, directeur du FICM d’Agadir a souligné dans une déclaration pour Le360, que le choix de rendre hommage à Samy Naceri était un choix pensé. «Nous rendons hommage à Samy Naceri, puisque c’est une grande figure du cinéma avec de longues années d’expérience. Son choix va avec la lignée du festival. C’est un acteur et un immigré de père algérien et de mère française», a-t-il affirmé.

Très attendu par le public et les professionnels du cinéma, ce festival représente ainsi un défi promotionnel de la culture à travers le 7e art qui prône des valeurs de partage et d’échanges, en revenant sur le devant de la scène culturelle avec une 18e édition encore plus captivante.