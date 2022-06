© Copyright : DR

La 18e édition du festival international Cinéma et Migrations est prévue du 13 au 18 juin 2022. Organisé à Agadir par l’association «Al Moubadara attakafiya», l’évènement célébrera le cinéma tunisien, en présence de personnalités du monde de la culture et du cinéma, et rendra hommage à plusieurs grandes figures du cinéma, dont Samy Naceri.

Le festival international «Cinéma et Migrations» sera de retour du 13 au 18 juin, à Agadir. Pour cette 18e édition, le rendez-vous cinématographique a décidé de célébrer le cinéma tunisien, rassemblant à cette occasion d’éminentes personnalités du monde du cinéma et de la culture.

«Il n’y a pas beaucoup de changements qui seront opérés pour cette édition. La nouveauté de cette année est la projection des films au niveaux de deux cinémas, notre cinéma habituel Rialto, et au niveau de la nouvelle salle de cinéma Sahara, complètement réhabilitée et transformée», explique Aziz El Omari, directeur du festival international Cinéma et Migrations, interrogé par Le360.

En restant fidèle à son thème, le festival procède à une sélection internationale de nouveaux films et courts métrages, ayant pour thème l’émigration ou réalisés par des immigrés durant les deux dernières années.

Deux compétitions officielles seront encadrées par un jury des longs-métrages présidé par l'écrivain, poète et peintre franco-marocain Tahar Ben Jelloun, et un jury des courts-métrages présidé par le journaliste et critique de cinéma Bilal Marmid.

«Le choix de Tahar Ben Jelloun en tant que président du jury est pensé, au vu de sa longue expérience dans la réalisation de documentaires, mais également du fait du regard critique et honnête qu’il peut avoir sur les productions cinématographiques», précise notre intervenant.

Un hommage sera rendu à Samy Naceri, qui «a pu marquer la scène cinématographique française [par] ses rôles et son énergie débordante, avant de se lancer à la conquête de Hollywood», indique un communiqué des organisateurs de cet évènement.

«Nous rendons hommage à Samy Naceri puisque c’est une grande figure du cinéma. Son choix respecte parfaitement la lignée du festival, puisque c’est acteur et un immigré, de père algérien et de mère française», rappelle Aziz El Omari.

Un hommage sera également rendu à l'actrice marocaine Majdouline Idrissi, ainsi qu’au réalisateur franco-marocain Kamal Hachkar.

Très attendue par le public et les professionnels du 7e art, cette 18e édition du festival sera aussi l’occasion d’organiser en parallèle des projections des films en compétition, des conférences et séminaires thématiques animés par des chercheurs et spécialistes du thème, des ateliers de formation dans les métiers de cinéma, ouverts aux jeunes cinéastes.

La production cinématographique est également mise à l’honneur: le festival proposera un cycle de l’acteur, écrivain, producteur et réalisateur marocain, Mohcine Besri, résident en Suisse, à travers la projection de ses trois long-métrages: «Opération Casablanca» (2010), «Les Mécrants» (2011), «Urgent» (2018).

Le Festival international «Cinéma et Migrations» représente ainsi un défi promotionnel de la culture à travers le 7e art qui prône des valeurs de partage et d’échanges.

© Copyright : DR