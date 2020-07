© Copyright : DR

Avec la troisième phase de déconfinement, les bibliothèques du Maroc rouvrent leurs portes ce lundi 20 juillet. Vont-elles fermer au mois d'août comme d'habitude, ou feront-elles une exception cette année au regard de la situation exceptionnelle?

Les 600 bibliothèques du Maroc rouvrent leurs portes ce lundi 20 juillet, après 4 mois d'une fermeture imposée par le confinement. Seule ombre au tableau: nous sommes à 10 jours de la fin du mois de juillet et du début du mois d'août, période à laquelle les bibliothèques se mettent généralement en congé.

Y aura-t-il une exception cette année pour ne pas se retrouver à fermer ces espaces après 10 jours seulement d'activité? Latifa Mouftakir la directrice du livre au ministère de la Culture est restée injoignable.

"Les bibliothèques ferment généralement en août, mais peut-être que les autorités en décideront autrement cette année et opteront pour une ouverture exceptionnelle", souligne un spécialiste de la filière du livre sous couvert d'anonymat.

Une autre réalité vient remettre en question la décision de rouvrir les bibliothèques ce lundi. En effet, pour ces espaces de lecture et de documentation, l'été est une période creuse. Les visiteurs habituels leur préfèrent la plage et des lieux en plein air. Lecteurs et étudiants seront-ils au rendez-vous cette année?

Au Maroc, 350 bibliothèques sont gérées par le département de la Culture, tandis que 250 autres sont gérées par les communes et des institutionnels privés.