VidéoLes relations culturelles entre Israël et le Maroc se développent de jour en jour, comme en témoigne la première présentation au public d'une célèbre comédie musicale israélienne, «El Boustane Sepharadi», dont deux représentations seront données les 30 novembre et 1er décembre 2022, au Théâtre Mohammed V de Rabat.

C'est sur la scène du théâtre Mohammed V que sera jouée «Boustane Sepharadi», une comédie musicale de Yizhak Navon (1921-2015), cinquième président de l'Etat d'Israël de 1978 à 1983, et juif sépharade maroco-israélien.

L'œuvre, dont deux représentations seront données dans la capitale du Royaume, les 30 novembre et 1er décembre 2022, décrit en musique la vie d’un ancien quartier juif sépharade, à Jérusalem, au début du XXe siècle.

Mise en scène de Tzedi Tzarfati, «El Boustane Sepharadi» est produite par le Théâtre national d’Israël, et réunit une vingtaine d’interprètes, dont Tal Mousserie, Roni Daloumi et Hanny Nahmias. Actuellement dirigé par Noam Semel, le théâtre national Habima d’Israël se trouve à Tel Aviv, où sa troupe a reçu dès 1958 le Prix Israël du Théâtre.

L'intrigue de cette comédie musicale narre les liens familiaux et sociaux tissés dans ce quartier de la ville sainte, en «puisant avec délectation dans la sagesse populaire qui guide» ses habitants, selon une description qui en a été faite au cours d'une conférence de presse, hier, jeudi 10 novembre 2022, à Rabat.

Le quotidien des personnages de cette communauté, inspirés des racines marocaines et sépharades de l’auteur, y est décrit.

Ce spectacle est aussi une «invocation de ces chants d’amour, de peines et de joies, ses romances qui ont traversé le temps et qui sont encore aujourd’hui chantés, avec émotion et nostalgie, dans les diasporas marocaines et sépharades».

La famille paternelle de Yitzhak Navon s’est installée à Jérusalem au cours du XXe siècle. Sa famille maternelle, également marocaine, y était établie depuis très précisément l'année 1884. «Enseignant, homme politique et riche d’une carrière prolifique, Navon avait été un homme de dialogue entre les peuples et les cultures», ont précisé les animateurs de cette conférence de presse.

Interrogé par Le360 sur la possibilité que sa troupe et celle du théâtre marocain réalisent une co-production, qui pourrait retracer l’épopée de la Marche Verte qui a libéré en 1975 le Sahara marocain, Noam Semel n’a pas écarté cette possibilité: «c’est une excellente idée, que je plaiderai en Israël», a-t-il déclaré, en vue de «réaliser cette œuvre commune».

Interrogée à ce propos, Myriam Elmaleh Leser, qui fait partie l’Association des amis du judaïsme marocain, a quant à elle affirmé qu'il s'agissait là d'une «très bonne initiative. Je sais que le Sahara compte beaucoup pour les Marocains».