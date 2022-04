© Copyright : Said Bouchrit / Le360 (capture image vidéo)

A la télé, en ce ramadan, il y a de tout, en quantité comme en qualité. Pour le réalisateur Abdelouahed Mjahed, l'époux de la comédienne Ibtissam Laaroussi, il est important, voire constructif, de considérer que le verre est à moitié plein.

Abdelouahed Mjahed est le mari d’Ibtissam Laaroussi. Il est aussi le réalisateur et le directeur du festival de la plage de Sidi Abed, à Harhoura.

Interrogé par Le360 sur la production ramadanesque cette année à la télé, il dit préférer voir le verre à moitié plein. Une manière d’affirmer qu’il y a de tout, et qu’on a le choix de critiquer ce qui est offert aux téléspectateurs marocains, se contenter de dire que c’est indigeste, par exemple, ou accepter le fait qu’il y a pas mal de produits qui valent la peine d’être vus.

Ainsi, pour Abdelouahed Mjahed, et contrairement à l'impression générale, Hassan El Fad, avec son célèbre personnage Kebbour, est toujours dans une démarche de qualité ascendante. «Je ne suis pas d’accord avec ceux qui disent que Kebbour n’a plus la force qu’il avait et que ce n’est plus drôle, etc.».

Son avis sur les rôles d’Ibtissam? «Je ne veux pas en général m’immiscer dans son travail mais elle me demande mon avis et nous lisons les scénarios ensemble. J’essaie de l’aiguiller et je lui dis toujours ce que je pense avec une certaine franchise».

Abdelouahed Mjahed ne souhaiterait pas qu’Ibtissam reste emprisonnée dans le registre comique. Il lui conseille de jouer aussi dans des drames.

Le réalisateur prépare actuellement un long-métrage. Le tournage est prévu au cours du mois de mai 2022.