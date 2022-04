© Copyright : Said Bouchrit / Le360 (capture image vidéo)

Elle a une capacité d'adaptation hors du commun et une bonne humeur contagieuse. La comédienne Ibtissam Laaroussi est à l'affiche de la sitcom «Zanqat Assaâda», diffusée tous les soirs à l'heure du ftour sur 2M. Sa carrière, sa nouvelle vie de maman, son hilarante amitié avec l'acteur Rafik Boubker, elle nous raconte tout et on ne s'en lasse pas.

Ibtissam Laaroussi est à l’affiche de deux productions ce mois de ramadan. Sur 2M et en prime time, elle fait partie du casting de la sitcom Zankat Assaada, réalisé par Safaa Al Baraka, et sur Al Aoula, elle joue dans le feuilleton à succès Nesf Al Qamar réalisé par Jihane Al Bahar. «Je préfère la fiction au rire, mais je suis très heureuse d’avoir pris part à ce sitcom aux côtés de plusieurs comédiens très talentueux», témoigne la comédienne dans cet entretien pour Le360. «J’exerce mon humour avec tous ces comédiens avec qui je partage mon rôle», dit-elle.

Ibtissam Laaroussi campe le personnage de la femme d'un tailleur, Aziz, l’acteur Rafik Boubker. «Rafik est notre ami, à mon mari et moi. Je le connais depuis longtemps et j’ai adoré travailler avec lui dans cette sitcom. Il me tue de rire… Il lui arrive souvent d’improviser un dialogue et de sortir du scénario…», lance la comédienne.

La grossesse d’Ibtissam Laaroussi et la naissance de son garçon ne l’ont pas éloigné de son travail. L’année dernière déjà, dans le sitcom Koulna Mgharba, elle était enceinte, mais cela ne l’a pas empêché d’être présente à l’écran. «Maintenant une chose est sûre, c’est une lourde responsabilité et je pense qu’une nouvelle maman doit être épaulée d’abord par son mari et par ses proches. Elle a besoin qu’on l’a soutienne, qu’on lui remonte le moral, qu’on l’aide… », témoigne Ibtissam Laâroussi, qui ne trouve aucun problème à partager quelques souvenirs de sa maternité. «C’est vrai que j’ai pris des kilos que je n’ai toujours pas perdu après l’accouchement, mais je n’ai pas de problème avec cet état de fait», explique-t-elle.

Ibtissam Laâroussi est un véritable caméléon, à la télévision et dans la vraie vie. Elle a cette capacité à s’adapter à toutes les situations et à toutes les questions, même à celle concernant le football. Son équipe préférée? «L’OCK, normal je suis de Khouribga, le Raja de Casablanca et bien sûr je soutiens l’équipe nationale. Je souhaite d'ailleurs bon courage à nos Lions pour la Coupe du monde au Qatar».