© Copyright : Youssef El Harrak / Le360

Un total de 40 établissements culturels dans tout le Maroc seront accessibles gratuitement ce mercredi 22 juin 2022. C'est la nuit des Musées et des espaces culturels, prévue entre 18 heures et minuit.

Le Maroc s’apprête à accueillir ce mercredi 22 juin 2022 la première édition de la nuit des musées et des espaces culturels.

Un évènement organisé par la Fondation Nationale des Musées, en partenariat étroit avec la Fondation Jardin Majorelle et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

En tout, une quarantaine de musées et de lieux de culture à Rabat, Oujda, Tétouan, Tanger, Fes, Meknes, Rabat, Casablanca, Safi et Marrakech vont gratuitement ouvrir leur portes de 18 heures à minuit, précise la FNM dans un communiqué.

Ces espaces vont offrir un programme d’expositions d’art moderne, contemporain et ethnographique, pour permettre à tous les publics de découvrir les musées et prendre conscience de leur importance. «La nuit des musées et des espaces culturels se veut un événement annuel qui célèbre culturellement l’arrivée de l’été et qui reflète le dynamisme culturel du Maroc», souligne le communiqué de la FNM.

Le programme de cette manifestation muséale inédite est disponible sur le site web de la Fondation.

Liste des musées et des espaces culturels qui vont célébrer la Nuit des Musées et des Espaces Culturels:

-Rabat :

Musée Mohammed VI d'Art Moderne et Contemporain

Musée de l'Histoire et des Civilisations

Musée National de la Photographie

Galerie de Bab Rouah

Galerie Bab Kébir

Galerie Mohamed El Fassi

Galerie Abla Ababou

Villa des Arts de Rabat

Galerie D'Art "Espace Expressions CDG"

Galerie Banque Populaire

Galerie Marsam

Instituto Cervantes de Rabat

Musée Bank Al Maghrib (histoire de la monnaie)

Musée Barid Al Maghrib (histoire de la poste marocaine)

Musée de Maroc Télécom (histoire des télécommunications)

-Casablanca

Musée Fondation Abdderahman Slaoui

Musée du Judaïsme Marocain

Villa des Arts de Casablanca

American Arts Center

Artorium Fondation TGCC

Galerie 38

Galerie d'Art Marsam Casablanca

L'Atelier 21

So Art Gallery

-Tanger

Musée la Kasbah des Cultures Méditerranéennes

Villa Harris - Musée de Tanger

Musée la Kasbah, Espace d'art contemporain

Galerie Dar d'Art

Gallery Kent

Instituto Cervantès Tanger

-Marrakech

Jardin Majorelle

Le Musée Pierre Bergé des Arts Berbères

Musée Yves Saint Laurent Marrakech

Musée des Confluences - Dar El Bacha

Musée National du Tissage et du Tapis Dar Si Saïd

Musée Farid Belkahia

Fondation Montresso

MACAAL

-Tétouan

Musée Bab El Oqla

Musée Archéologique de Tétouan

Instituto Cervantès Tétouan

Galerie Fakhar

Galerie du Centre d'Art Moderne de Tétouan

Galerie Bertuchi de Tétouan

Galerie Mohamed Serghini

- Safi

Musée National de la Céramique de Safi

- Meknès

Dar Jamaï , Musée National de la Musique

- Oujda

Galerie d'Art de Oujda

Galeries d'Exposition du Théâtre Mohammed VI de Oujda

- Fès

Galerie Mohamed Kacimi de Fès.

© Copyright : DR