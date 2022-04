© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

Le volet culturel de la visite réussie à Rabat du président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez se concrétise déjà avec l’annonce par le Maroc de la tenue, à Madrid, à partir du 24 mai 2022 d’une importante exposition d’ouvrages archéologiques. 160 œuvres qui constituent une importante mosaïque de l’histoire du Maroc y seront présentées.

La Fondation nationale des musées (FNM), sous l’impulsion de son président, Mehdi Qotbi est fortement engagée dans la préparation de cette exposition qui se prolongera durant cinq mois au Museo Arqueologico Nacional de Madrid, sous le thème «Autour des colonnes d’Hercule. Relations Millénaires entre le Maroc et l’Espagne».

Cette exposition doit sa naissance à la signature, le 19 février 2019, entre la FNM et le ministère de la Culture et des sports espagnol, d’un protocole d’accord sur la coopération culturelle et muséale, devant le roi Mohammed VI et le roi Felipe VI. Cet accord encourage l’organisation de plusieurs manifestations culturelles entre les deux pays. Dans ce cadre, justement, une première exposition avait eu lieu en 2021, «Trilogie Marocaine 1950-2020», au Musée Reina d’Espagne Sofia à Madrid. C’était la première fois qu’un grand musée présentait l’histoire de l’art contemporain marocain et la vivacité de la scène artistique marocaine.

«Cette nouvelle exposition du 24 mai à Madrid sur l’archéologie va permettre de donner une image complète sur l’aspect conjoint de l’histoire de la rive ibérique et celle du Maroc. Cette histoire conjointe retrace la préhistoire, comme le moyen âge, en passant par les civilisations qui se sont succédées dans les deux rives, comme l’ère romaine et la période islamique», a affirmé Abdelaziz El Idrissi, directeur du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain dans une déclaration pour Le360.

L’exposition de Madrid présentera quelque 160 œuvres qui constituent une importante mosaïque de l’histoire du Maroc, qui a joué un rôle de passerelle entre l’Afrique et l’Europe.

Aujourd’hui, a-t-il souligné, «nous sommes devant une richesse de notre histoire commune et diversifiée». Cette manifestation va présenter des œuvres, objets et artefacts marocains portant notamment sur l’histoire de Volubilis, Sala, Lixus, mais également Fès, Marrakech, et Tanger qui retracent la spécificité de l’histoire du Royaume du Maroc.