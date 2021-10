© Copyright : DR

Une salle de cinéma est un espace fermé. C'est donc un lieu où la présentation du pass sanitaire sera obligatoire pour y accéder, dès demain, jeudi 21 octobre 2021. Comment s'organisent les responsables du Megarama de Casablanca? A J-1, de grosses questions encore...

A partir de demain, jeudi 21 octobre, pour aller voir un film au cinéma, il faudra d’abord présenter son pass sanitaire. La décision, officielle, est tombée lundi 18 dernier dans la soirée, mais aucune information sur le modus operandi de la mise en application de cette obligation n'a encore été donné jusqu'à présent.

Aucun détail n’a encore été communiqué par les autorités et les propriétaires de salles de cinéma ne savent toujours comment vont-ils contrôler, dès demain, les pass sanitaires des spectateurs. «Nous attendons qu’on nous dise quel sera la logistique à mettre en place. Comment vérifier que le pass sanitaire présenté par la personne à l’entrée lui appartient réellement? Que ce n’est pas celui de quelqu’un d’autre? Doit-on exiger la carte d’identité nationale en plus du pass?», se demande un membre de la direction du groupe Megarama à Casablanca, interrogé par Le360.

Une autre question plus importante encore préoccupe ce responsable: le moyen technique à utiliser pour scanner le QR code du pass sanitaire. Une application? Oui, mais quelle application, comment et où la télécharger? «On nous a toujours rien dit à ce propos, nous n’avons aucune information», s'inquiète ce même membre de la direction du Megarama.

Pourtant, sur le site liqahcorona.ma, où tout le monde peut télécharger son pass sanitaire, lequel mentionne le (ou les) vaccins qui ont été administré(s), il est possible de télécharger directement sur son smartphone l’application de lecture du QR code du Pass sanitaire. C’est même dans la rubrique services, mais il est toutefois vrai aussi que cette possibilité n’est pas mise en avant, et que le ministère de la Santé n’a pas communiqué sur cette option qu'il permet pourtant.

Les responsables des salles de cinéma du Maroc sont prêts à appliquer cette décision d’imposer à leurs clients la présentation du pass sanitaire, et attendent impatiemment plus de détails sur sa mise en application. Mais en attendant des instructions plus précises de la part des autorités, et en l’absence d'un mode d’emploi clair, le système D prévaudra.