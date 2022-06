© Copyright : Mohammed Chellay / Le360 (capture image vidéo)

Organisée par le ministère de la Culture, en partenariat avec la wilaya de la région de l’Oriental, la 29e édition du festival international de musique Gharnatie, sous le thème de «La Méditerranée au rythme des chants de Grenade», a débuté vendredi dernier, 17 juin 2022, au Théâtre Mohammed VI d’Oujda.

La cérémonie d’ouverture de cette édition, tenue en présence de Mouaad Jamai, wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la province d’Oujda-Angad, ainsi que des représentants du ministère de la Culture, a été marquée par les prestations d’orchestres des deux rives de la Méditerranée, aux côtés de groupes locaux et des représentants de l’Institut Cervantès de Fès.

La première soirée de ce festival s’est ainsi distinguée par des spectacles présentés par l’orchestre de l’Institut régional de musique et d’art chorégraphique, l’orchestre de Rabat de musique Gharnatie, ainsi que de l’orchestre Essalam des anciens de la musique Gharnatie, à Oujda.

Interrogé par Le360, Montassir Loukili, directeur régional de la Culture de l’Oriental a souligné qu’il était «important de célébrer la musique Gharnatie en tant que patrimoine artistique riche et authentique. Oujda à l’instar d’autres villes méditerranéennes et maghrébines œuvrent pour la pérennisation de cet art et sa promotion auprès des générations futures».

Un hommage a également été rendu à plusieurs figures de cet art, à savoir Ahmed Birrou, Mansour Benlarbi et Bahaa Ronda, ainsi qu’à des orchestres participant à ce festival, en reconnaissance de leurs efforts pour la sauvegarde et la promotion de la musique Gharnatie.

Au programme de cette 29e édition, des concours de musique et de chant sont organisés pour les jeunes, de même que des conférences se tiennent sur plusieurs thèmes.

Rappelons que l’organisation de cette manifestation artistique s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère de la Culture visant à préserver le patrimoine artistique national et la pratique artistique au Maroc.