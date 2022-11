© Copyright : DR

«Orion» est le titre de la prochaine exposition collective qui se déroulera du 3 au 17 décembre 2022 à la Art's World Gallery de Casablanca.

La Art’s World Gallery de Casablanca abrite une exposition collective du 3 au 17 décembre 2022. Telle Orion, constellation fulgurante, flamboyante, célèbre pour sa ceinture centrale, Art’s World Gallery brille et se distingue par sa prochaine exposition collective qui regroupe trois des plus prestigieuses étoiles de l’art marocain, Abdessalem Lahrach, Abdelhay Demnati et Youssef Belmahdi.

Art’s World Gallery, qui s’identifie comme un réel incubateur de l’art et de la créativité, vise, à travers cette exposition «Orion», à démocratiser l’art et à raccourcir les distances entre un art moderne, où Abdessalem Lahrach, à travers ses installations sculpturales, exprime l’évolution culturelle de notre société marocaine; et un art islamique miniaturé et traditionnel, où Abdelhay Demnati nous décrit des paysages historiques pré modernes de la famille fassie; ou encore un style abstrait, où Youssef Belmahdi, quant à lui, enrichit le ciel de l’art marocain par sa large palette chromatique flamboyante qui trace des lignes ondulées vivantes et dynamiques et qui définit ainsi les manifestations rythmiques de la vie.

L’exposition collective «Orion» se déroule à Art’s World Gallery, sis 36 rue des éperviers, quartier Oasis, à Casablanca, du 3 au 17 décembre 2022. Le vernissage est prévu le samedi 3 décembre à partir de 17h00, en présence des artistes.