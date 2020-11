© Copyright : DR

"L'Arabe du futur 5, une jeunesse au Moyen-Orient (1992-1994)" est l'avant-dernier tome d’une série de bandes dessinées signée Riad Sattouf, et qui raconte sa jeunesse entre la France et la Syrie.

Lancée en 2014 par Riad Dattouf, la saga en six tomes de «L’Arabe du futur» a rencontré un franc-succès, avec deux millions d'exemplaires vendus, au point de devenir un best-seller. Publiée aux éditions Allary, cette série en bandes dessinées raconte la jeunesse de son auteur, le jeune Riad, et sa vie mouvementée entre la Libye de Kadhafi, la Bretagne de ses grands-parents et la Syrie de Hafez Al-Assad.

Jeune garçon au physique difficile, dont on suit le quotidien sur les bancs de l’école en Syrie, et jusqu’à sa circoncision dans le troisième tome, Riad revient plus mal dans sa peau que jamais dans ce cinquième et avant-dernier opus de «L’Arabe du futur».



Il a désormais 14 ans, il a perdu ses cheveux blonds, et son physique est plus ingrat encore que durant l'enfance. En pleine crise d’adolescence, doublée d’une crise familiale, il explore cet âge pénible tant bien que mal et trouve refuge dans le paranormal. Il devient copain avec les exclus de sa classe, rencontre celle qui partagera sa vie, Anaïck, et parvient enfin à trouver sa voie avec le dessin.