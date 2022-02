Nouveau: Aflamin, la première plateforme de streaming dédiée au cinéma marocain est en ligne!

Lancement en ligne de la nouvelle plateforme de streaming marocaine, Aflamin.

© Copyright : DR

Après Netflix, Prime Video et quelques autres, une nouvelle plateforme de streaming vient de voir le jour. Et celle-ci, lancée au Maroc, est essentiellement dédiée aux films marocains. L’occasion pour les cinéphiles de visionner facilement et à l’envi les pépites du 7e art marocain d'hier et d'aujourd'hui.

Lancée par Good Fellows, société du groupe ALI’N Productions dirigé le réalisateur et producteur marocain Nabil Ayouch, la plateforme Aflamin propose une offre de streaming dédiée principalement au cinéma marocain, mais également au cinéma indépendant international. La sélection des films proposés sur la plateforme est organisée de manière classique en plusieurs catégories (drame, comédie, films cultes, policier/action, horreur/fantastique, famille, musical, documentaires, courts-métrages, international et enfin, film industry) et compte des films tels que A la recherche du mari de ma femme de Mohamed Abderrahman Tazi, Les Yeux secs de Narjiss Nejjar, Wechma de Hamid Benani, The end de Hicham Lasri, Les Chevaux de Dieu de Nabil Ayouch pour ne citer que ceux-ci. Accessible sur abonnement, ou via un système de location à l’unité, Aflamin permet aux utilisateurs de s’abonner pour un, trois ou six mois sans engagement, ou enfin de choisir de louer des films pour 48 heures. Côté prix, il faut compter 10 dirhams pour un abonnement test d’une journée, 45 dh pour une période d’un mois sans engagement, 120 dh pour une durée de trois mois sans engagement et 230 dh pour six mois sans engagement. Cinéma et confinement: Voici la liste complète des 25 films marocains mis en ligne gratuitement D’après la solution de streaming Kinow utilisée pour la création de cette offre marocaine, «le principal enjeu du projet était de s'adapter aux spécificités du marché marocain, notamment en matière de monétisation». Ainsi, est-il expliqué dans un article dédié à ce lancement, deux moyens de paiement ont été privilégiés, par carte bancaire, mais aussi en espèces via PayExpress. Mais Aflamin poursuit d’autres ambitions, notamment celle de sensibiliser le public au cinéma marocain, à son histoire et à la critique. Promettant de mettre à disposition des internautes toutes les clés pour les émerveiller, la plateforme entend ainsi parler des films, «des gens qui les créent, de l’industrie qui les fabrique, de l’impact qu’ils ont sur nous» et ce, notamment grâce à des éditos explicatifs. Ainsi, chaque film proposé sur la plateforme est accompagné d’un descriptif très complet qui inclut un synopsis, la liste des récompenses et distinctions du film, ainsi qu'une revue de presse, des informations techniques ou encore des anecdotes de tournage et enfin un édito/critique signé par l’équipe de Aflamin. A la fois plateforme de streaming et véritable revue cinématographique, Aflamin innove avec un modèle 100% marocain.

Par Zineb Ibnouzahir