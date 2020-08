© Copyright : DR

Chanteur et compositeur, Nouamane Lahlou met en garde les Marocains contre une cabale de désinformation et de calomnies menées sur un double front: par la presse algérienne aux ordres du régime, et par les signataires d'une pétition de "400 artistes" dont la majorité sont des inconnus.

Nouamane Lahlou vient de pousser un grand coup de gueule sur son compte Facebook. Le chanteur et compositeur marocain de renom dénonce une «campagne de diffamation visant à déstabiliser le Maroc à travers des rumeurs alimentées par des médias de l'armée algérienne».

Nouamane Lahlou évoque, ici, deux principaux faits qui se révèlent être de la pure et simple déinformation. Le premier concerne un prétendu «coup d'Etat en préparation au palais royal» et le second concerne «une pétition de 400 artistes et opérateurs culturels pour dénoncer la répression policière».

«Je démens le contenu de cette pétition signée par 400 artistes. J'en connais à peine trois dans toute la liste, pour la simple raison que j'exerce mon art et le métier de critique depuis trente ans. Je ne me souviens pas avoir été molesté par quiconque, sachant que j'ai chanté sur le chômage, les enfants des rues et d'autres sujets encore. Or, personne ne m'a jamais signifié que je devais me taire».

© Copyright : DR

Nouamane Lahlou qualifie la première infox de pur délire, «car nous connaissons tous la cohésion entre les membres de la famille royale et le peuple marocain».

L'artiste Nouamane Lahlou conclut sa publication en appelant les Marocains faire preuve de vigilance envers «les traîtres, les ennemis du pays et les haineux».