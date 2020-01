© Copyright : DR

Après le succès de son premier spectacle, Karim Duval revient au Maroc avec un stand up inédit, à 100% écrit pour le public marocain, dans lequel il explore avec beaucoup d'humour les raisons de ce lien invisible, mais pourtant fort, qui nous rattache au Maroc.

«Noss-Noss-Talgie», c’est l’histoire d’un mec parti de son pays d’enfance il y a 20 ans sans jamais le quitter. Un mec qui pense à Bouznika, alors qu’il est sur une plage à Miami.

Qui rêve de kefta, alors qu’un Parisien l’a traîné de force dans un restaurant vegan.

Qui convertit encore tout en dirhams quand il fait ses courses.

Et n’oublie pas de ralentir, quand sa vie en France est speed.

Voilà, en résumé, de quoi traitera avec l’humour qui lui est propre Karim Duval, Franco-sino-marocain, pur produit de la mixité, mais résolument, et surtout, viscéralement attaché au Maroc, son pays de cœur.

«Qu’est-ce qui fait qu’on reste attaché au Maroc à vie?» s’interroge-t-il. Et ce, «même quand on habite loin. Même si on vit sur la Lune?».

Sur scène, l’humoriste explorera différentes réponses à cette question existentielle: «la famille, les amis, la cuisine? Une conduite fluide sur des routes lisses? Ou ce truc inqualifiable, qu’on exprime avec fierté et auto-dérision, en disant: “El Maghriiiiib...” ».

Noss en français, Noss en darija, Karim Duval jongle avec ses deux langues natales (et toujours une petite dose d’Asie), pour nous livrer son regard sur un monde qui change, et un Maroc qui le dépasse... Sans jamais le lâcher! Loin des yeux, près du coeur.

Infos pratiques:

- A Rabat, salle Gérard Philippe les 26, 27 et 28 mars (rodage).

- A Casablanca au Studio des Arts Vivants, le 10 avril.

La billetterie est ouverte et accessible sur le lien suivant:

bit.ly/KarimDuvalCasa10avril