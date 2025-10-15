N.A.M.E. pose ses valises à Rabat pour une célébration artistique unique

Le 18 octobre 2025 au Marriott de Rabat, N.A.M.E. propose un format hybride d’événements réunissant musique, art, mode et expériences collectives, organisé autour du coucher du soleil. Performances de NOZWAN et NATHABES de 19h à 1h.

Rabat sera le théâtre d’une expérience inédite. N.A.M.E. (Nezha & Amina), un nouveau format événementiel créé par deux professionnelles à la croisée de la musique, de la mode et de la culture, posera ses premières pierres à la capitale.

La première édition se déroulera au Marriott de Rabat et prendra place autour du coucher du soleil. Ce moment est choisi comme point central de la soirée et sert de repère pour tout le déroulement de l’événement.

Du coucher du soleil à la nuit: une expérience sensorielle

Le passage du jour à la nuit est utilisé comme fil conducteur. Les performances et les activités sont organisées pour suivre ce rythme naturel, le public commence par des moments plus calmes et intimes, puis l’ambiance s’intensifie progressivement au fur et à mesure que la nuit tombe.

Les participants peuvent ainsi vivre l’expérience de manière graduelle, en découvrant chaque performance et installation dans un ordre pensé pour renforcer l’impact artistique et émotionnel de l’événement.

La soirée inclura des performances musicales de NOZWAN et NATHABES, prévues de 19h à 1h du matin. L’événement est conçu pour que les participants puissent vivre une expérience immersive, en découvrant plusieurs formes d’art et en interagissant avec les performances et installations.

Rabat, premier acte d’une aventure internationale

Les fondatrices de N.A.M.E. apportent chacune une expérience internationale. Nezha Bernoussi a travaillé chez Sotheby’s et cofondé Moderately Nice Studio, une agence créative spécialisée dans le marketing culturel et artistique. Amina Idrissi-Kaitouni dirige Æ Agency, spécialisée dans la production d’événements et l’accompagnement de projets artistiques dans le monde entier. Ensemble, elles ont conçu ce format pour réunir différents univers artistiques dans un même espace et offrir une expérience structurée du coucher du soleil à la nuit.

Rabat marque donc le point de départ de ce projet, qui pourrait s’étendre à d’autres villes et pays, en proposant un format similaire qui allie musique, art, mode et expériences immersives. La capitale sera ainsi le point de départ d’un projet appelé à se développer et à rayonner au-delà des frontières.