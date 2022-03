© Copyright : Khadija Sabbar/ Le360

Si sa mère était une deuxième épouse et qu'elle joue le rôle de la deuxième femme d'El Wafi dans la série «Jorouh», la comédienne Naima Ilyas n'en est pas moins contre la polygamie. C'est ce qu'elle affirme dans un entretien face caméra pour Le360.

La comédienne marocaine Naima Ilyas est à l’affiche de Jorouh, série réalisée par Ahmed Aksas et diffusée sur la plateforme Shahid et sur la chaîne MBC5. Dans cette création audiovisuelle de 15 épisodes coécrite par Adnane Mouhejja et Yahya Elfandi, Naima Ilyas interprète le rôle de la deuxième femme d’El Wafi, le personnage principal de cette série, campé par Rachid El Ouali.

Dans un entretien avec Le360, la comédienne confie qu’elle est contre la polygamie. Et ce, malgré le fait que son père avait plusieurs femmes et que sa propre mère était une deuxième épouse. «Je suis contre la polygamie. Aucune femme aujourd’hui n’accepterait une deuxième épouse…»

Jorouh raconte l’histoire d’une jeune femme, Samra, qui revient dans son village natal pour venger son père de la tyrannie d’El Wafi. Ce dernier, qui s'est construit un empire en s'accaparant des biens avec des méthodes douteuses, ne se doute pas que ce village ne sera bientôt plus le même.

Dans cet entretien face caméra pour Le360, Naima Ilyas a également raconté son expérience dans le feuilleton JWini Bik qui a été tourné dans plusieurs villes du Sahara marocain. «C'était une très belle aventure, enrichissante. Nous avons rencontré des gens fabuleux et je suis très contente d'avoir participé à cette expérience cinématographique, un feuilleton produit par 2M», a-t-elle expliqué.