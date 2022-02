L'équipe de la série «Jorouh», produite par Sigma, est diffusée sur la plateforme Shahid VIP, et le sera sur MBC5.

© Copyright : Khadija Sabbar/ Le360

«Jorouh», la série de 15 épisodes produite par Sigma pour le compte du groupe MBC, est diffusée depuis le 17 février 2022 sur la plateforme de streaming Shahid. L'avant-première a eu lieu vendredi 18 février 2022, à Casablanca. Reportage.

La série Jorouh réalisée par Rachid Akssas, alias Actarus, est diffusée depuis le 17 février dernier sur la plateforme Shahid VIP et sera diffusée sur MBC5 par la suite.

Cette série exclusive de 15 épisodes a nécessité 6 semaines de tournage dans les communes d’Ifrane et Azrou, au cœur du village exceptionnel de Aïn Ifrane et sur plusieurs sites de la région. «C’était un grand risque pour la production de tourner à Ifrane, mais ça en valait la peine», confie Actarus face caméra pour Le360.

En effet, si Ifrane dispose de décors naturels des plus intéressants, la région n’est pas réputée pour être une zone de tournage et ne dispose donc pas des équipements, des plateaux nécessaires habituellement à ce genre de production. Le coût du tournage n’en a donc été que plus élevé, mais ce choix reste judicieux pour le réalisateur au vu du résultat.

«Parmi les décors exceptionnels de la série figurent l’hôtel spa Michlifen et son splendide parcours de golf, le Palais des cerisiers, la commune d’Azrou et le village d’Ain Ifrane», explique Sigma Technologies.

Le réalisateur, connu au Maroc pour avoir réalisé la série Switchers et le feuilleton Saken Wa Meskoun, affirme également qu’il a été agréablement surpris par la belle prestation de Rachid El Ouali dans un rôle de méchant, lui qui a l’habitude de jouer des rôles de séducteur, d’homme gentil et conciliant.

C’est en effet Rachid El Ouali qui interprète dans Jorouh le personnage d’El Ouafi, le propriétaire terrien qui n’hésite à tout écraser sur son passage pour arriver à ses fins et prendre les pleins pouvoirs. Un véritable rôle de composition, donc, pour Rachid El Ouali.