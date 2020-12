© Copyright : DR

Réalisé par Nabil Ayouch, "Much loved" aka "Zin lifik" débarque sur Netflix et fait encore et toujours des émules, n'en déplaise à ses nombreux détracteurs.

On s'en souvient encore comme si c'était hier de ce film consacré à la prostitution au Maroc. Sulfureux, violent, cru et aussi brutal que la réalité, "Much loved" a entraîné de nombreux débats houleux au sein de la société marocaine mais aussi de nombreuses menaces à l'encontre de l'équipe de tournage, et de l'actrice Loubna Abidar en particulier.

Car que l'on aime ce film ou pas, une chose est sûre, il n'a laissé personne indifférent parmi celles et ceux qui ont refusé tout de go de le voir, ceux qui se sont contentés de voir des rushes volés et diffusés sur le web avant le montage de scènes sélectionnées, et enfin ceux qui ont pu voir le film dans sa version finale.

Il est fort à parier que l'arrivée sur Netflix de ce film qui raconte le quotidien de quatre prostituées à Marrakech entraînera de nombreuses réactions au Maroc mais aussi à l'étranger.

En France, déjà, le magazine Télérama ne tarit pas d'éloges en le qualifiant de "film essentiel sur la prostitution", de "chronique bouleversante, électrique et crue sur le quotidien des prostituées à Marrakech".

Un film à voir, à revoir ou à éviter, selon les sensibilités, si vous vous trouvez à l'étranger, car le catalogue des films proposé par Netflix au Maroc ne propose pas celui-ci.