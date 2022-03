© Copyright : Mhand Oubarka / Le360 (capture image vidéo)

Après deux ans de mise entre parenthèses pour raison de Covid, la vie culturelle reprend petit à petit. Cette-fois-ci, c’est dans le cadre de la plateforme numérique culturelle, «Artisty», qu’a été organisée à Agadir une première soirée rassemblant artistes, Gadiris et habitants du Souss. Ambiance.

Cette manifestation culturelle est la première du genre: elle intervient dans le cadre d’«Artisty», une plateforme numérique globale qui a l’ambition de mettre sous le feu des projecteurs des artistes marocains, tout en contribuant à une relance post-covid de l'évènementiel et du tourisme au Maroc.

Fin des jauges, reprises des concerts debout... Le monde du spectacle vivant renaît en effet, après deux longues années d’interruption à cause du Covid-19. Cette fois-ci, c’est à Agadir où est organisée une première soirée divertissante rassemblant artistes de la scène musicale marocaine, et habitants de la ville et de sa région, autour d’un moment de joie partagé.

Cette première édition a été marquée par la participation de plusieurs artistes, dont Khalifa Mennani, membre du célèbre groupe Fnaïre, Zakaria Ghafouli, révélé lors de l’émission Studio 2M en 2010, Rachid Aslal et bien d’autres.

Incubée par le Technopark Agadir, cette plateforme numérique s’inscrit dans le cadre du plan d’accélération industrielle 2014-2020, et son lancement dans région Souss-Massa n'a eu lieu que bien après sa création, le 28 janvier 2018.

Tous les artistes présents à cette première manifestation ont dit leur joie d’être à Agadir pour renouer avec le public et les habitants de la ville et de la région. Ils se sont également dits heureux de contribuer à la relance de la scène culturelle marocaine grâce à la plateforme numérique Artisty.

«C’est une plateforme numérique qui a pour objectif de mettre en valeur les artistes marocains à travers le recensement et la mise en valeur de ces derniers dans une plateforme globale, tout en rapprochant trois secteurs principaux, à savoir celui des artistes, celui du tourisme et celui de l’organisation des événements, en relançant l'événementiel qui a été fortement impacté par la pandémie», a expliqué Meryem El Ouafi, fondatrice de la start-up Artisty Agadir, interrogée par Le360.

«Aujourd’hui, grâce à Artisty, nous avons l’ambition d’être un acteur incontournable du développement culturel, touristique et artistique, à l’échelle nationale et internationale», a-t-elle aussi espéré.