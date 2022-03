© Copyright : Brahim Moussaaid /le360

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi et la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fatah Alaoui, ont inauguré, ce mardi 8 mars à Rabat, une exposition de photographies signées par 24 artistes féminines.

La cérémonie s'est déroulé en présence notamment du directeur du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, Abdelaaziz El Idrissi, ainsi que de nombreuses artistes photographes venues présenter leurs œuvres, exposées pour la circonstance au Musée national de la photographie qu’abrite le Fort Rottembourg, situé au quartier de l'Océan à Rabat.

Le conservateur de ce musée, Soufiane Er-Rahou a donné un aperçu sur cet espace culturel créé en janvier 2020, et logé dans un «monument au passé militaire qui devient aujourd'hui un véritable espace d’échange et de réflexion autour de l’art et de la photographie».

Mehdi Qotbi, dans une allocution, s’est déclaré heureux et comblé par la présence de la ministre qui donne, a-t-il souligné, une «belle image de ce que c’est la femme marocaine et de ce qu’elle peut faire en occupant un poste aussi important que celui de ministre des Finances». «Le Maroc a fait des pas de géant sous la conduite de Sa Majesté le Roi», a-t-il dit.

«Il s’agit d’une exposition de jeunes femmes lumières, égale de l’homme», a-t-il ajouté.

La ministre de l’Economie et des Finances a de son côté fait part de son admiration pour les œuvres exposées. «C’est un honneur pour moi d’être présente à cette exposition qui fait la lumière sur de jeunes artistes féminines qui ont du talent», a déclaré la ministre. Et d’ajouter «qu’elles se font la voix des femmes marocaines dans leur histoire et leur culture, mais aussi dans la quête de plus d’égalité».

Nadia Fatah Alaoui a saisi cette occasion pour «rendre hommage à la Fondation nationale des musées et à Mehdi Qotbi qui, en plus de mettre en avant l’art, les artistes et la culture marocaine, donne aussi la voix à ces minorités que sont malheureusement les femmes et les jeunes».

Visible jusqu'au 8 juin 2022, cet événement artistique présente des œuvres réalisées par de talentueuses jeunes femmes, dont celles de Safae Mazirh, Fatima Ezzahra Lahouitar et Hind Moumou.