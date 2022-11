© Copyright : DR

VidéoLe Festival international du film de Marrakech est de retour. L'édition 2022 a démarré hier vendredi 11 novembre au Palais des congrès de la ville ocre. Plusieurs célébrités ont défilé sur le tapis rouge avant de s'installer à l'intérieur de la salle où s'est déroulée la cérémonie d'ouverture.

C’est parti pour l’édition 2022 du Festival international du film de Marrakech (FIFM). Cette grand-messe du 7ème art a démarré avec la traditionnelle cérémonie d’ouverture hier vendredi 11 novembre.

Comme il est de tradition, avant de prendre place dans la Salle des ministres, les célébrités, acteurs, réalisateurs, personnalités du monde des arts et des affaires ont défilé en tenue de soirée sur le tapis rouge.

La conseillère du président de la Fondation du FIFM, Melita Toscan du Plantier, les comédiennes françaises Marina Fois et Leila Bakhti, le chanteur français Patrick Bruel, le réalisateur italien Paolo Sorrentino, l'homme d'affaires Dominique Strauss-Kahn... Il y avait du beau monde.

Cerise sur le gâteau: ceux qui ont eu droit aux plus populaires des accueils de la part du public installé en face du Palais des congrès sont la star indienne Ranveer Singh, la comédienne Mouna Fettou et les acteurs Mohammed El Jem et Aziz Daddas, qui ont injecté une dose d’adrénaline à leurs fans qui réclamaient un bain de foule.

Pour les remercier, Ranveer Singh leur a offert un mini-spectacle express à la mode de Bollywood, en leur chantant un morceau intitulé «Nous sommes un».

Pour rappel, durant les 9 jours que durera le FIFM 2022, en tout, 14 films de 14 pays différents seront en compétition pour l’un des cinq prix principaux, et tout particulièrement la très convoitée Etoile d’Or du FIFM.

L’Australie, le Mexique, la France, le Portugal, la Suisse, la Syrie, l’Iran, la Suède, la Tunisie, le Canada, l’Indonésie, la Turquie, le Brésil et enfin le Maroc (avec «Le bleu du caftan» de Meriem Touzani) sont représentés cette année.

Autre temps fort de cette 19ème édition, des projections spéciales, avec 15 films d’auteur (Turquie, France, Autriche, Italie, Inde, Maroc, Royaume-Uni, Tunisie, Allemagne, Cambodge, Iran, Portugal), sont programmées

De grands noms du cinéma comme Jeremy Irons, Julie Delpy, Asghar Farhadi, Julia Ducournau, Ranveer Singh, Jim Jarmusch, Marina Foïs, Ruben Östlund, Léos Carax et Gabriel Yared animeront des conférences dans la catégorie Conversation avec.



Après le bal des célébrités sur le tapis rouge, les portes de la Salle des ministres se sont fermées pour le lancement de la cérémonie d’ouverture, diffusée en direct à la télévision.

Après l'hommage rendu à Ranveer Singh, le programme s’est poursuivi avec la projection en avant-première, avant sa diffusion sur Netflix le 9 décembre prochain, du film en stop motion «Pinocchio» du géant de la réalisation Guillermo del Torro.