© Copyright : Boris Macek

Le festival international du conte, dans sa première édition, aura lieu du 12 au 20 février 2022 à Marrakech. Cet évènement, qui va réunir 40 conteurs venus de plusieurs pays, est organisé en partenariat avec l'ambassade de Grande-Bretagne au Maroc.

Marrakech, ville des contes, connue pour les hlaiqis de sa célèbre place, Jemaâ El Fna, va accueillir le Festival International du Conte, à partir de demain, samedi 12 février 2022. Jusqu'au 20 février, cette toute première édition se tiendra en partenariat avec l’ambassade de Grande-Bretagne au Maroc, et est organisée par l’Union des Conteurs de Marrakech et l’association Al Muniya.

«Nous sommes ravis de nous joindre à ce carrefour de cultures, d’accueillir des conteurs de renom et d’offrir la possibilité à des esprits curieux de voyager à travers des histoires et d’explorer différentes cultures», a expliqué Simon Martin, ambassadeur de Grande-Bretagne au Royaume du Maroc, cité dans un communiqué diffusé ce vendredi 11 février 2022.

Au total, 24 riyads de Marrakech ont également apporté leur contribution à ce festival, auquel vont participer 40 conteurs. Des récits sont ainsi contés en plusieurs langues dont l’anglais. Des contes oralement transmis dans notre pays seront également racontés par des maîtres de l'art, en darija et en amazigh.

Un communiqué de l’ambassade de Grande-Bretagne au Maroc énumère la liste des conteurs qui sont programmés.

Plusieurs noms célèbres à Marrakech et dans le monde y sont en bonne place, et leur liste est longue (la voici, non exhaustive): Abderrahim Al Azzalia, Mohamed Bariz, Mohamed Rguibi, Ahmed Bouchama, Oujbair Mohamed, Aiachi Benjakan, Sef Townsend, Zahra Afsah, Baden Prince, Amy Douglas, Eamonn Keenan, Gary Cordingley, Chip Colquhoun, Paul Jackson, Maria Gillen, Shane Ibbs, Riika Palonen, Maria Credali, Dave Tonge, Norman Perrin, Juliana Marin, Colin Urwin, Clare Goodall, Dawn Ellis, John Row, Zouhair Khaznaoui, Sara Kchirid, Mariam Cannan, Mustapha Lhanch, Brahim Daldali, Mohamed Koucham, Latifa Amghare, Hajiba Makouri, Youness Makouri et Abderrahim Aggouram.

Au cours de ce festival, trois ateliers seront également organisés, dont une session sur les femmes dans la narration. Les organisateurs ont aussi annoncé que l’un des faits marquants de ce festival consistera en une procession du Centre Al Muniya à la place Jemaâ El Fnaa.

Cinq cercles de contes y seront animés tous les après-midi de manière simultanée, chacun supervisé par cinq maîtres-conteurs de Marrakech (des hlaiqi).

Ce festival permettra aussi de lancer un nouveau «World Storytelling Cafe», près de la Medersa Ben Youssef, fondée par le sultan almoravide Ali ben Youssef (né en 1084 - décédé en 1143). Cette rencontre fera suite à un projet en ligne extrêmement réussi, qui a déjà permis de diffuser en ligne plus de 1.000 heures de narration.