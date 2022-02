© Copyright : Le360

Marrakech abrite, depuis le 12 février 2022, le premier festival international du conte pour préserver le patrimoine oral de la ville. Au programme, plusieurs rencontres ouvertes au grand public, animées par des maîtres de l'art oratoire en darija et en amazigh. Reportage.

Cela fait plus d’une semaine que les conteurs d’histoires venus des quatre coins du globe sillonnent les ruelles de la médina de Marrakech, entre riads et cafés qui abritent le premier festival international de conte et la place Jemaâ El Fna, et ce, pour célébrer l'art ancestral du conte.

«C’est extrêmement important de tenir cette première édition à Marrakech. Des conteurs des cinq continents sont venus rendre hommage aux conteurs de la place Jemaâ El Fna», explique Mike Wood, président du festival.

La manifestation organisée conjointement entre l’Union des conteurs de Marrakech et l’association Al Muniya, en partenariat avec l’ambassade de Grande-Bretagne au Maroc, accueille ainsi près d’une quarantaine de conteurs de renom.

«L’oralité, c’est notre patrimoine, qu’il faut préserver. C’est une manière de faire entendre notre voix après cette rude épreuve que nous venons de traverser. C’est important d’archiver et préserver pour les futures générations une partie de leur histoire, qui sera racontée partout dans le monde, dans toutes les langues du monde», souligne Maha Elmada, directrice de la fondation Dar Bellarj.

Au programme de ce festival, qui se poursuit jusqu'au 20 février, plusieurs rencontres ouvertes au grand public, animées, en darija et en amazigh, par des maîtres de l'art et dont la finalité est de préserver cette culture vivante.