Organisé par la British Business Association (BBA) et la British Moroccan Society (BMS), le Marrakech English Book Festival qui se tiendra du 26 au 28 novembre 2021, a pour vocation de célébrer le Royaume et Marrakech, à travers la littérature anglophone. Gratuit et ouvert à tous, ce festival, le premier du genre, sera marqué par trois temps forts.

Officiellement annoncé le 12 octobre, lors d’une rencontre au consulat britannique à Casablanca, en présence de l’ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Simon Martin, le Marrakech English Book Festival aura lieu du 26 au 28 novembre à Marrakech.

Organisé par la British Business Association (BBA) Maroc et la British Moroccan Society (BMS), ce festival célèbre Marrakech et le Maroc comme source d'inspiration pour tous les genres de livres publiés en anglais.

Rencontres, échanges et débats avec les différents auteurs rythmeront le festival et seront organisés dans des endroits mythiques de la médina marrakchie, mettant en valeur la richesse et la beauté de la culture et de l’architecture marocaines.

Animés par des chefs et auteurs, des ateliers culinaires à la Cooking School de la maison Arabe sont au programme du festival, ainsi que des workshops et des ateliers, pour les enfants et les parents, organisés à la British Academy School de Marrakech.

Point d’orgue du festival, un dîner de Gala sera organisé dans la soirée du samedi 27 novembre, dont les fonds seront reversés à l’association Education For All (EFA) Maroc. En plus de ce Gala, huit Pass Vip pour le Festival sont mis en vente.

En partenariat avec les plus prestigieux hôtels de la ville, ils permettront à leurs détenteurs de vivre une expérience exclusive, tout au long du week-end.

A l'exception des ateliers culinaires, tous les évènements seront gratuits et ouverts au public. Du fait de la Covid-19, la participation sera limitée à un maximum de 100 places. Le festival est à but non lucratif, et tous ses bénéfices seront reversés sans conditions à l'association caritative officielle Education For All Maroc.