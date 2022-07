© Copyright : Anas Zaidaoui / Le360

La troupe d'humoristes Humouraji a joué pour la seconde fois son dernier spectacle humoristique, «L’usine à rire», le vendredi 29 juillet dernier au cinéma Megarama de Casablanca. En voici les moments forts.

Le spectacle «L’usine à rire» d'Humouraji a débuté sa tournée à Casablanca. Présenté le vendredi 29 juillet, le spectacle a été très apprécié par les Casablancais et d’autres personnes venues pour l'occasion de différentes villes du Maroc pour profiter de trois heures de rires non-stop.

Talis, qui dirige la troupe, a révélé, interrogé par Le360, que ce spectacle aborde des sujets qui préoccupent actuellement les Marocains, dont le coût de la vie. «C’est la deuxième fois que nous présentons ce spectacle. La première fois, le 22 juillet la représentation s’est déroulée à guichets fermés et nous avons décidé de récidiver», a indiqué Talis.

Le comédien est épaulé dans la troupe par d’autres humoristes comme Rachid Rafik, Ayoub Idri, le tandem Idriss et Mehdi. Ils ont tous participé à ce spectacle, qui fait partie de la tournée estivale de la troupe en 2022.

Le duo composé d'Idris et Mehdi, a déclaré avoir apprécié participer à cette tournée avec Humouraji, surtout que ces prestations leur ont permis de se remémorer quelques souvenirs de l’émission dénicheuse de talents «Comedia» de la SNRT.

Après Casablanca, Humouraji débarquera lors de sa tournée estivale dans huit villes marocaines, dont Tanger, Rabat, Tétouan, Saïdia, Al Hoceïma et Agadir, avec la possibilité de prévoir d'autres dates dans d'autres villes du Maroc.

Cette tournée est considérée comme la plus importante au Maroc, tant par les moyens artistiques et techniques mis en œuvre que par le décor et le talent des artistes participants et des invités.