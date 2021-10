© Copyright : DR

Les 13 membres de la compagnie de danse contemporaine 2K-FAR de Khalid Benghrib ont été empêchés, le 25 octobre, d'embarquer à bord de leur avion à Casablanca pour Amsterdam via Bruxelles. Leur spectacle "L'hal" en ouverture du festival Spring in Autumn, à Utrecht a donc été annulé, à cause de conditions d'accès à l'Europe quelque peu compliquées..

Le festival de théâtre Spring in Autumn qui se tient à Utrecht aux Pays-Bas, devait s’ouvrir hier mercredi 27 octobre 2021, avec la pièce chorégraphique L’hal de la compagnie 2K-FAR de Khalid Benghrib. Mais la prestation a dû être annulée puisque la compagnie n'a jamais vu prendre le vol qui devait l'emmener à destination.

En effet, le spectacle n’a pas pu avoir lieu puisque les artistes ont été bloqués à l’aéroport de Casablanca. Alors qu’ils devaient prendre un vol le 25 octobre vers Amsterdam via la Belgique, les 13 membres de la compagnie, dont le chorégraphe Khalid Benghrib, les musiciens parmi lesquels Hassan Boussou et les danseurs, ont été empêchés d’embarquer, à cause de conditions de voyages vers la Belgique non respectés (et apparemment non connus).

Les vols directs vers Amsterdam suspendus le 21 octobre à cause de la hausse des cas de Covid-19 aux Pays-Bas, les organisateurs ont donc voulu faire transiter la compagnie marocaine par la Belgique.

Mais les conditions d’accès au territoire européen sont décidément compliquées, d’autant que chaque pays y ajoute ces propres critères. Et même les organisateurs néerlandais s’y sont perdus en réservant les billets d’avion de la compagnie marocaine.

«Au début, on pensait que nous étions bloqués car nous avons tous reçus le vaccin chinois Sinopharm non reconnu en Belgique, mais finalement on nous a demandé des cartes de séjours, même pour transiter par la Belgique pour nous rendre au Pays-Bas. Mais nous sommes Marocain», confie Khalid Benghrib dans une déclaration pour Le360.

Et effectivement la Belgique précise bien sur son site Office des étrangers, dédié notamment aux voyages internationaux que «les voyages non-essentiels vers la Belgique sont interdits: aux personnes qui n’ont pas la nationalité de ou leur résidence principale dans un pays de l’Union européenne ou de la zone Schengen, en ce compris Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican». Les artistes marocains n'ayant pas leur résidence en Europe et donc pas de cartes de séjour, ils ne sont donc pas autorisé à voyager vers la Belgique...

Et la confusion semble bien être venue du fait que chacun considérait que la compagnie ne faisait que transiter en Belgique et ne venait pas y séjourner. Sauf que... les artistes devaient passer un nuit en territoire belge avant de prendre leur vol pour Amsterdam, le lendemain.

Ainsi, dès que le voyageur sort de la zone de transit de l’aéroport, pour passer ne serait-ce que quelques heures sur le territoire, il n'est plus considéré en transit et doit impérativement répondre aux critères d'admission spécifiques à la Belgique, comme par exemple remplir avant le vol, le formulaire de localisation du passager (PLF). Le site belge d’information info-coronavirus.be précise, «Vous devez TOUJOURS remplir le PLF dans les cas suivants, même si vous restez en Belgique moins de 48 heures ou si vous étiez à l’étranger moins de 48 heures: vous vous rendez en Belgique par avion ou par bateau».



Autant de détails mal compris par les organisateurs et non vérifiés par les membres de la compagnie qui ont conduit à cette situation difficile pour les deux: l’annulation de la représentation.

Une énorme déception pour Khalid Benghrib. Cette date du 27 octobre était en effet capitale pour le fondateur de la compagnie 2K-FAR en cette longue période de crise sanitaire. «Sur 16 spectacles programmés pour 2020-2021, nous avons pu en sauver 3 uniquement dans ce contexte de pandémie du Covid-19», souligne Khalid Benghrib avant d’ajouter: «Jouer en ouverture de ce festival, l’un des plus réputés en Europe, allait nous ouvrir plusieurs opportunités puisque nombre de programmateurs demandent de voir le spectacle en live avant de pouvoir l’acheter… C’est tout un processus qui tombe à l’eau», regrette l’artiste, visiblement déprimé.

Après l’annulation du spectacle L'hal à Utrecht aux Pays-Bas, il ne reste plus qu’une date à la compagnie, cette fois-ci au Maroc. Cette pièce chorégraphique sera présentée lors de la première édition du Forum des arts contemporains prévue du 3 au 6 novembre prochain, à Sidi Kacem.

S’il semble complètement démotivé, Khalid Benghrib maintient la performance à Sidi Kacem pour tenir la promesse faite aux organisateurs. Mais pour des spectacles en Europe, il faudra selon le chorégraphe, patienter au moins deux ans. Et en attendant, il faudra nourrir l’espoir et surtout renflouer les caisses de la compagnie qui sont aujourd’hui dans le rouge à cause d’une année artistique chaotique dans un contexte mondial de crise sanitaire.